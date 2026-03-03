Un futbolista atacó al novio de su ex y lo dejó inconsciente de una patada en la cabeza
El agresor interceptó a la víctima y a su pareja cuando caminaban por la calle. Sucedió en Pigüé y quedó filmado.
Un violento episodio se registró en la localidad de Pigüé, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde un futbolista atacó a golpes al novio de su ex pareja y le pegó una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente. La brutal secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad.
El hecho se produjo pasadas las 5 de la madrugada del sábado en la calle Urquiza al 800, cuando la víctima, identificada como Darío Carrizo, de 21 años, caminaba junto a su novia.
De un momento a otro, la pareja fue interceptada por una camioneta conducida por Matteo Martinoya, también de 21 años, quien sería el ex novio de la joven. Sin mediar palabra, el agresor descendió del vehículo y se dirigió directamente hacia Carrizo, a quien comenzó a golpear brutalmente.
Incluso, la chica intervino para intentar separarlos, pero todo fue en vano dado la fuerza del atacante, quien también arremetió contra ella, empujándola violentamente. En el video se llegan a escuchar los gritos desesperados de la joven pidiéndole que parara.
Los golpes de puño fueron tales que Carrizo terminó cayendo sobre el asfalto. Pese a que ya se encontraba indefenso, Martinoya le propició una fuerte patada en la cabeza que lo dejó inconsciente.
En ese momento, apareció en escena otro joven que corrió para ayudar a la víctima. Mientras intentaba despertarlo sin éxito, atinó a subirlo a la vereda para evitar que fuera atropellado por el propio atacante o por otros vehículos. En paralelo, el atacante se subió a su camioneta y se dio a la fuga a toda velocidad.
Tras la agresión, Carrizo fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pigüé, donde evolucionó favorablemente y ya fue dado de alta.
El joven radicó una denuncia contra Martinoya, que derivó en una acción penal. La causa fue caratulada como lesiones leves. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas por la víctima y a la mecánica del ataque, la carátula podría cambiar a homicidio en grado de tentativa. La investigación se encuentra en manos de la UFIJ N°12 de Bahía Blanca.
Luego de que el violento episodio se diera a conocer, vecinos de Pigüé señalaron que el acusado tendría antecedentes de violencia. Según aseguraron, en otra ocasión habría apuñalado a una persona en la zona de la Laguna de las Encadenadas, ubicada a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca. Incluso, testigos señalaron que el futbolista suele vincularse con adolescentes y protagonizar episodios de maltrato y agresiones.
