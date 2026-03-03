Un futbolista atacó al novio de su ex y lo dejó inconsciente de una patada en la cabeza

En ese momento, apareció en escena otro joven que corrió para ayudar a la víctima. Mientras intentaba despertarlo sin éxito, atinó a subirlo a la vereda para evitar que fuera atropellado por el propio atacante o por otros vehículos. En paralelo, el atacante se subió a su camioneta y se dio a la fuga a toda velocidad.

Tras la agresión, Carrizo fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pigüé, donde evolucionó favorablemente y ya fue dado de alta.

El joven radicó una denuncia contra Martinoya, que derivó en una acción penal. La causa fue caratulada como lesiones leves. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas por la víctima y a la mecánica del ataque, la carátula podría cambiar a homicidio en grado de tentativa. La investigación se encuentra en manos de la UFIJ N°12 de Bahía Blanca.

Luego de que el violento episodio se diera a conocer, vecinos de Pigüé señalaron que el acusado tendría antecedentes de violencia. Según aseguraron, en otra ocasión habría apuñalado a una persona en la zona de la Laguna de las Encadenadas, ubicada a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca. Incluso, testigos señalaron que el futbolista suele vincularse con adolescentes y protagonizar episodios de maltrato y agresiones.