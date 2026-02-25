Monte Hermoso: una pareja que sacó a un pingüino del mar para tomarse fotos

La escena se viralizó rápidamente en otras redes sociales como Instagram y X, donde los usuarios expresaron su indignación y reclamaron que haya mayor responsabilidad por parte de los turistas con la flora y la fauna local.

Desde el Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino tomaron intervención en el caso y explicaron que estos pingüinos corresponden a especies migratorias que, durante la época estival, suelen aparecer en las playas argentinas camino a Brasil. Advirtieron que no debe interferirse con el comportamiento natural de estos animales, ni sacarlos del agua, ni alimentarlos.

A su vez, remarcaron que se debe mantener alejados a los perros, ya que podrían lastimarlos o transmitirles enfermedades. “El desconocimiento o la ignorancia no puede seguir siendo una excusa para justificar estas acciones irresponsables”, indicaron.