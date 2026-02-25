Monte Hermoso: una pareja que sacó a un pingüino del mar para tomarse fotos
El hombre luchó con el animal hasta sacarlo del agua y trasladarlo hasta la orilla. La indignante escena fue filmada y desató una catarata de críticas.
Una indignante escena tuvo lugar en una playa de Monte Hermoso donde una pareja fue grabada sacando un pingüino del mar y llevándolo hasta la orilla para tomarse fotos. Todo quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y desató una catarata de críticas.
La grabación fue difundida en Facebook por una vecina de la localidad balnearia, quien acompañó la publicación con un claro mensaje: “¿Podemos hablar de la gente ignorante, mala y verdaderamente tonta que saca a los animales de su hábitat natural? ¡Molestándolos y agarrándolos de muy mala manera!”.
En las imágenes se puede ver al hombre luchando para agarrar al pingüino en el mar mientras era acompañado por su pareja, que se reía de la situación. Luego de unos segundos, lograron llevar a la fuerza al ave a la orilla y lo apoyaron sobre la arena.
Tal como se observa en el video, el animal no dejaba de aletear, notablemente estresado, intentando en vano zafarse de las manos del hombre. Incluso ya en la orilla se lo pudo ver desorientado e intentando regresar al mar.
Aprovechando el momento, y sin tomar conciencia de la gravedad del hecho, varios turistas se acercaron y se sacaron fotos con el animal.
La escena se viralizó rápidamente en otras redes sociales como Instagram y X, donde los usuarios expresaron su indignación y reclamaron que haya mayor responsabilidad por parte de los turistas con la flora y la fauna local.
Desde el Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino tomaron intervención en el caso y explicaron que estos pingüinos corresponden a especies migratorias que, durante la época estival, suelen aparecer en las playas argentinas camino a Brasil. Advirtieron que no debe interferirse con el comportamiento natural de estos animales, ni sacarlos del agua, ni alimentarlos.
A su vez, remarcaron que se debe mantener alejados a los perros, ya que podrían lastimarlos o transmitirles enfermedades. “El desconocimiento o la ignorancia no puede seguir siendo una excusa para justificar estas acciones irresponsables”, indicaron.
