Un Hércules que volaba a Dinamarca por repuestos para los F16 debió retornar de urgencia a El Palomar

Ante la emergencia y mediante la comunicación entre la tripulación y autoridades de tierra se determinó que era más práctico volver directamente a la Argentina que aterrizar en territorio brasileño y esperar un equipo de mantenimiento que resolviera el problema.

Los Hércules de este tipo están diseñados para carga y para el transporte de tropas, cuentan con rampa trasera y son capaces de recorrer distancias superiores a los 3.000 kilómetros con una tripulación de dos pilotos, un ingeniero de vuelo y un jefe de carga.