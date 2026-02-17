Internado en Punta del Este: la Provincia medió para conseguir un avión sanitario para Alberto Samid
El empresario de la carne había solicitado la ayuda a los gobiernos de Nación y Provincia para ser trasladado de Uruguay a Buenos Aires, pagando él los gastos. El ministro de Salud bonaerense confirmó su intermediación para traerlo de vuelta.
Como se informó, Alberto Samid fue internado de urgencia en Punta del Este y su familia pidió públicamente su traslado a la Argentina en un avión sanitario que fue conseguido mediante la intermediación del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El empresario debió ser internado en la localidad balnearia uruguaya tras sufrir un cuadro de infección urinaria, pero su situación se agravó porque le detectaron la presencia de un virus raro en la sangre.
En ese contexto, el “Rey de la Carne” había pedido a través de su familia ayuda al gobernador Axel Kicillof para que se le facilite un avión sanitario, que él mismo pagaría -según aseguró-, para ser trasladado a Buenos Aires y ser tratado en un centro de salud de su prepaga.
Finalmente, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó en redes sociales que se comunicó con Samid para comunicarle su intermediación para ser traído de regreso al país en un vuelo sanitario.
“Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!”, escribió el funcionario en su cuenta de X.
El pedido de la esposa de Alberto Samid
En las horas previas, la esposa del empresario, Marisa Scarafía, había utilizado las redes sociales del propio Samid para pedir ayuda al gobernador Axel Kicillof, “a los intendentes peronistas y a todos los compañeros” para su traslado a la Argentina desde Uruguay.
“Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso, ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, describía Scarafía.
Por esa razón, “le pido encarecidamente al señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, insistía la preocupada mujer que, al mismo tiempo, pedía: “A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él”.
Poco después, el propio empresario de la carne hacía su descargo ante la falta de respuesta, con el siguiente texto: “Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus uruguayo que no saben que es. Entonces tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”.
