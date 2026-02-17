Internado en Punta del Este: la Provincia medió para conseguir un avión sanitario para Alberto Samid

tuit kreplak vuelo sanitario samid

El pedido de la esposa de Alberto Samid

En las horas previas, la esposa del empresario, Marisa Scarafía, había utilizado las redes sociales del propio Samid para pedir ayuda al gobernador Axel Kicillof, “a los intendentes peronistas y a todos los compañeros” para su traslado a la Argentina desde Uruguay.

“Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso, ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, describía Scarafía.

Por esa razón, “le pido encarecidamente al señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, insistía la preocupada mujer que, al mismo tiempo, pedía: “A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él”.

Poco después, el propio empresario de la carne hacía su descargo ante la falta de respuesta, con el siguiente texto: “Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus uruguayo que no saben que es. Entonces tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”.