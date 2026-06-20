Un hombre de 42 años perdió la vida en un accidente en la Autopista Buenos Aires–La Plata
El accidente ocurrió en el kilómetro 47, en dirección a la capital provincial, y dejó a dos conductores involucrados.
Un grave accidente de tránsito ocurrido anoche en la Autopista Buenos Aires–La Plata terminó con la vida de un hombre de 42 años. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 47, en sentido ascendente, y por razones que aún se investigan, dos automóviles chocaron de manera violenta.
Según detallaron fuentes policiales, el hecho se produjo cuando un Toyota Corolla, manejado por Walter Gonzalo Benítez (42), oriundo de La Plata, colisionó contra un Renault Sandero que conducía Jano Caputti (29), también vecino de esa ciudad.
A raíz del impacto, Benítez fue trasladado de urgencia al Hospital Gonnet en una ambulancia. Los médicos diagnosticaron un traumatismo torácico grave y una insuficiencia respiratoria aguda, y el paciente permanecía inconsciente con signos de excitación psicomotriz.
Por su parte, el conductor del Renault Sandero no sufrió lesiones. El tránsito en la zona se restableció una vez que los equipos de emergencia completaron las tareas de rigor. En el lugar actuó personal de Policía Científica y la causa quedó a cargo de la UFI N° 12 de La Plata.
Horas después, el centro asistencial confirmó el deceso de Benítez, lo que motivó que la causa se recaracterizara como homicidio culposo.
El fiscal Fernando Padovan, al frente de la investigación, ya ordenó las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica exacta del choque, que aún no está determinada.
Este trágico episodio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de extremar las precauciones al circular por rutas y autopistas de alta velocidad. Los especialistas recomiendan mantener una distancia prudencial con el vehículo que va adelante, respetar estrictamente los límites de velocidad, evitar maniobras bruscas y no conducir bajo los efectos del alcohol o el cansancio. Asimismo, recuerdan la necesidad de revisar el estado de neumáticos y frenos antes de salir a la ruta, y de usar siempre el cinturón de seguridad para todos los ocupantes. En caso de lluvia o baja visibilidad, se aconseja reducir la marcha y encender las luces bajas. La prevención y la responsabilidad al volante siguen siendo las herramientas más efectivas para evitar desenlaces fatales en el tránsito diario.
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