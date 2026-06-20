Un hombre de 42 años perdió la vida en un accidente en la Autopista Buenos Aires–La Plata

El fiscal Fernando Padovan, al frente de la investigación, ya ordenó las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica exacta del choque, que aún no está determinada.

Este trágico episodio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de extremar las precauciones al circular por rutas y autopistas de alta velocidad. Los especialistas recomiendan mantener una distancia prudencial con el vehículo que va adelante, respetar estrictamente los límites de velocidad, evitar maniobras bruscas y no conducir bajo los efectos del alcohol o el cansancio. Asimismo, recuerdan la necesidad de revisar el estado de neumáticos y frenos antes de salir a la ruta, y de usar siempre el cinturón de seguridad para todos los ocupantes. En caso de lluvia o baja visibilidad, se aconseja reducir la marcha y encender las luces bajas. La prevención y la responsabilidad al volante siguen siendo las herramientas más efectivas para evitar desenlaces fatales en el tránsito diario.