Un hombre de 82 años murió en Güerrín: se descompensó con una pizza en la mano

Mientras tanto, los efectivos policiales evacuaron el local de Avenida Corrientes para preservar el escenario y poder realizar las pericias correspondientes.

En principio se asume que el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero al haber fallecido en la vía pública es posible que la Justicia porteña intervenga en el caso con una investigación de rutina -con una autopsia- para conocer más sobre las circunstancias.

La escena se puede haber convertido en una anécdota lúgubre, inesperada como la muerte suele ser, para turistas y clientes habituales de la icónica pizzería que tiene 90 años de trayectoria en la avenida de los teatros.

Detienen a una mujer por amenazas de bomba contra teatros

Una mujer de 57 años quedó detenida esta semana en el barrio porteño de Versalles tras ser acusada de emitir una serie de amenazas de bomba contra cadenas de cines, teatros, la Asociación Argentina de Actores y el Hospital Garrahan.

La investigación se inició a mediados de agosto, luego de que la Cámara Criminal de Sorteos del Poder Judicial de la Nación recibiera una serie de mails en los que se advertía sobre la colocación de artefactos explosivos en determinados lugares amparándose bajo la denominación "Contra Abusos, Torturas y Corporaciones del Espectáculo y Medios (CATYCEM)".

En realidad se trataba de las elucubraciones de una mujer de 57 años con domicilio en la calle Irigoyen, en Versalles, que quedó detenida acusada por el delito de "Intimidación pública".

La sospechosa usaba al menos siete teléfonos celulares para mandar mails que conminaban a las autoridades a sacar de cartelera películas y obras, so pena de detonar una de las tantas bombas "ocultas en la Sociedad Argentina de Actores, el Hospital Garrahan y distintas salas de cine y teatro".