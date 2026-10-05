Una muerte cada 16 horas: el primer registro nacional revela cuántas personas mueren bajo custodia policial

Quiénes mueren

El registro también permite conocer el perfil de las personas fallecidas. El 94% eran varones, el 4% mujeres y el 0,5% personas trans. Más de la mitad de las víctimas tenía menos de 40 años. Según el informe, en ese grupo etario el riesgo de morir mientras se está privado de la libertad duplica al de las personas que no están detenidas.

La diferencia también aparece al analizar las causas de las muertes, que varían significativamente según el lugar donde se producen.

En las cárceles, las enfermedades son la principal causa: explican siete de cada diez fallecimientos. En cambio, tanto en las dependencias policiales como en las intervenciones en la vía pública predominan las denominadas causas externas.

Entre ellas, el suicidio ocupa un lugar central. El informe advierte que la tasa registrada es cinco veces superior a la de la población general.

También aparecen otros episodios, como incendios, electrocuciones e intoxicaciones, que en conjunto representan el 6,6% de las muertes relevadas.

El dato que todavía no tiene explicación

Uno de los puntos del informe es que el 17% de las muertes ocurridas bajo custodia tiene causa no determinada. En esos casos existen investigaciones en curso, versiones contradictorias o información que todavía no permite establecer con precisión qué ocurrió.

Para el CNPT, contar con este tipo de información no es solamente una cuestión estadística. El objetivo es que los datos permitan detectar patrones, identificar lugares o situaciones de riesgo y adoptar medidas de prevención antes de que se produzcan nuevas muertes.

El organismo destacó que disponer de información “rigurosa y sistemática” constituye una herramienta central para la prevención y un paso necesario para determinar dónde y cómo debe intervenir el Estado. El registro, que reúne por primera vez información de todo el país, busca así poner cifras a un fenómeno que durante años permaneció fragmentado entre distintas jurisdicciones y organismos.