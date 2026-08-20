Cayó un helicóptero turístico en Kenia: murió el jefe de inteligencia de Ecuador y su esposa

Por su parte, Hollihan, de 42 años, mantenía un vínculo personal muy cercano con la primera dama Lavinia Valbonesi, quien solía lucir y promocionar sus diseños de moda. La noticia generó gran conmoción en el Gobierno ecuatoriano: "Hoy es un día muy triste y doloroso. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para entender ni explicar una pérdida tan inesperada", expresó la vicepresidenta María José Pinto.

"Sólo quiero abrazar con todo mi cariño al Presidente, a su familia y, especialmente, a las familias de Michele y Stephany. Que en estas horas tan difíciles encuentren fortaleza, serenidad y consuelo", escribió la funcionaria en X.