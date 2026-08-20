Cayó un helicóptero turístico en Kenia: murió el jefe de inteligencia de Ecuador y su esposa
El accidente tuvo lugar cuando el helicóptero turístico volaba desde la Reserva Natural de Loisaba hacia la zona de Ewaso Nyiro, en el condado de Samburu.
Un trágico accidente aéreo se cobró la vida del director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y de su esposa, Stephany Hollihan, tras precipitarse a tierra el helicóptero turístico en la que viajaban por una zona remota en el centro de Kenia.
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El siniestro, confirmado oficialmente por el ministro de Infraestructura y Transporte ecuatoriano, ocurrió aproximadamente a las 9:13 (hora local) del miércoles, cuando el helicóptero en el que se trasladaban partió desde la Reserva Natural de Loisaba con destino a la localidad de Ewaso Nyiro, en el condado de Samburu.
La aeronave, un Eurocopter EC130 B4 operado por la empresa local Lady Lori Helicopters, se estrelló en un terreno escarpado en las faldas del monte Ololokwe, un cotizado destino turístico. Según un comunicado oficial, el aparato realizaba un vuelo chárter privado que transportaba a huéspedes de la firma turística &Beyond.
Quién era Michele Sensi-Contugi, el jefe de Inteligencia de Ecuador que murió en Kenia
De 44 años y de ascendencia italo-ecuatoriana, Sensi-Contugi era una figura clave en el círculo de confianza del presidente Daniel Noboa, en medio de la grave crisis de seguridad que atraviesa el país. Tras desarrollar su carrera en el sector textil como empresario, ingresó a la función pública en 2024 para asumir la dirección del Centro Nacional de Inteligencia, rol que llegó a compaginar temporalmente con el de ministro de Gobierno.
Por su parte, Hollihan, de 42 años, mantenía un vínculo personal muy cercano con la primera dama Lavinia Valbonesi, quien solía lucir y promocionar sus diseños de moda. La noticia generó gran conmoción en el Gobierno ecuatoriano: "Hoy es un día muy triste y doloroso. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para entender ni explicar una pérdida tan inesperada", expresó la vicepresidenta María José Pinto.
"Sólo quiero abrazar con todo mi cariño al Presidente, a su familia y, especialmente, a las familias de Michele y Stephany. Que en estas horas tan difíciles encuentren fortaleza, serenidad y consuelo", escribió la funcionaria en X.
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