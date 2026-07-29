El Campito presentó el "Día Naranja" para acercar la adopción responsable de perros a la comunidad

Actualmente alberga a más de 400 perros, conocidos cariñosamente como “Camperitos”, que reciben alimentación, atención veterinaria, medicación, rehabilitación y todos los cuidados necesarios mientras esperan encontrar un hogar definitivo.

La labor del refugio no termina con el rescate. También impulsa campañas de concientización para promover la adopción en lugar de la compra, la castración como herramienta fundamental para controlar la población animal, la tenencia responsable y el compromiso de por vida que implica incorporar un perro a una familia.

Además, la organización se distingue por su trabajo con perros con discapacidad, muchos de los cuales requieren tratamientos prolongados, rehabilitación, elementos ortopédicos y cuidados especiales antes de poder ser adoptados.

Una comunidad comprometida con las segundas oportunidades

Con esta nueva propuesta, El Campito busca que cada encuentro se convierta en un espacio para conocer el trabajo que realiza el refugio, interactuar con algunos de los “Camperitos” que esperan una familia y generar una red de personas comprometidas con la adopción responsable, el voluntariado y las donaciones.

En ese sentido, Sergio Moragues, director institucional del refugio, explicó cuál es la filosofía que impulsa el trabajo diario de la organización: “Hay quienes ven en el refugio una tragedia. Nosotros vemos una revolución. Cada vez que rescatamos a un maltratado, cada vez que rehabilitamos a un perro que otros llaman ‘inviable’, cada vez que un camperito se va en adopción, estamos desafiando una idea peligrosa: la de que la vida solo tiene valor si es productiva, joven o estética. En El Campito aprendimos que un refugio no se trata solo de salvar perros; se trata de rescatar nuestra propia capacidad de construir un mundo donde la dignidad no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos”.

Además, extendió una invitación a quienes quieran acercarse y conocer de primera mano la tarea del refugio: “Les dejo la invitación a ser visitantes, a involucrarse y ser parte del motor de las segundas oportunidades”.

Cómo colaborar

Quienes deseen acompañar el trabajo de El Campito pueden hacerlo de diferentes maneras. Una de ellas es mediante la adopción responsable, a través de la plataforma Adoptá un Camperito, donde es posible conocer a los perros que buscan un hogar e iniciar el proceso de adopción.

También se puede colaborar realizando aportes económicos, convirtiéndose en madrinas o padrinos, donando alimentos, medicamentos e insumos veterinarios, comprando productos solidarios o sumándose al equipo de voluntarios, que cuenta con áreas tan diversas como el cuidado de los perros, mantenimiento, comunicación, diseño gráfico, fotografía, difusión y tareas administrativas.

La organización también destaca la importancia de compartir las campañas, difundir los perros que esperan una familia y acercar el proyecto a potenciales colaboradores para que cada vez más animales tengan una nueva oportunidad.

Más información