Un hombre murió atropellado por un tren del San Martín en Devoto
Ocurrió este lunes por la mañana en el paso a nivel de la calle Nueva York. El ramal del tren San Martín que se dirigía hacia Cabred operaba con retrasos.
Un hombre perdió la vida este lunes por la mañana tras ser atropellado por una formación del tren San Martín en la estación Devoto de la Ciudad de Buenos Aires. El impacto fatal se produjo a la altura del paso a nivel ubicado en la calle Nueva York.
De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales y de la empresa ferroviaria, el siniestro ocurrió cuando el tren circulaba en sentido hacia la estación Cabred.
El operativo de emergencia y la investigación
Tras recibir el alerta, efectivos de la Policía de la Ciudad, dotaciones de bomberos y personal del servicio de emergencias médicas se trasladaron rápidamente al lugar. Al llegar, los profesionales constataron en el acto el fallecimiento de la víctima, un hombre adulto cuya identidad se mantiene en reserva a la espera de notificar a sus familiares directos.
Para avanzar con la investigación, el tren involucrado quedó inmovilizado durante varias horas. En la zona trabajaron peritos forenses y especialistas de la operadora del ferrocarril realizando mediciones, tomando fotografías y recolectando pruebas.
El objetivo de estos procedimientos es reconstruir la secuencia previa mediante el análisis de cámaras de seguridad y la declaración de testigos para determinar si se trató de un accidente, un acto intencional u otra circunstancia.
Cómo funciona el servicio tras el siniestro
Como consecuencia directa del hecho, el servicio de la línea San Martín sufrió demoras y posibles cancelaciones, afectando principalmente a las formaciones que se dirigían hacia Cabred.
Al tratarse de una franja horaria de intensa circulación, los usuarios reportaron a través de las redes sociales fuertes retrasos y grandes aglomeraciones de pasajeros en los andenes de las distintas estaciones intermedias.
Las autoridades indicaron que la circulación de los trenes se irá normalizando de manera paulatina una vez que finalicen las tareas periciales y se libere por completo la traza ferroviaria. Se recomienda a los pasajeros consultar los canales oficiales para verificar el estado de los ramales antes de viajar.
