Un hombre murió atropellado por un tren del San Martín en Devoto

Cómo funciona el servicio tras el siniestro

Como consecuencia directa del hecho, el servicio de la línea San Martín sufrió demoras y posibles cancelaciones, afectando principalmente a las formaciones que se dirigían hacia Cabred.

Al tratarse de una franja horaria de intensa circulación, los usuarios reportaron a través de las redes sociales fuertes retrasos y grandes aglomeraciones de pasajeros en los andenes de las distintas estaciones intermedias.

Las autoridades indicaron que la circulación de los trenes se irá normalizando de manera paulatina una vez que finalicen las tareas periciales y se libere por completo la traza ferroviaria. Se recomienda a los pasajeros consultar los canales oficiales para verificar el estado de los ramales antes de viajar.