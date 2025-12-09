Un jardín de Chapadmalal fue la inspiración de un nuevo producto argentino: qué es "La Fleur"

Embed - La Fleur on Instagram: "Inefable. Lanzamiento La Fleur @superchinii" View this post on Instagram

Quién es Florencia Gómez Gerbi

Florencia Gómez Gerbi, nacida en Mar del Plata, profundiza su compromiso con la creación en diálogo constante con el arte y la naturaleza. Antes de fundar La Fleur, que se presenta como una marca de lujo botánico, fundó Greenpacha, reconocida marca de sombreros que entrelaza tejido ancestral y diseño.

La visión de la rosa que tiene Gómez Gerbi va más allá de la belleza superficial, atribuyéndole una profunda simbología: “La vibración de la rosa tiene que ver con el romance, el deseo, el amor; el dolor que tiene que ver con florecer los ciclos. La rosa nos enseña que la vida duele y perfuma, corta y cura. La herida no es una enemiga, sino una puerta”, sintetiza la artista. Para Florencia, La Fleur es una oda a la belleza y una declaración, entendiendo que la flor encarna tanto el romance como el dolor que acompaña cada florecer. Esta perspectiva se traduce en una cosmética que no ve la herida como enemiga, sino como un portal.

La fundadora, quien exploró el teatro y la danza antes de volcarse a la belleza, reinterpreta la tradicional crema de rosas, convirtiéndola en una pieza de perfumería emocional y ritual para la piel. Actualmente, Florencia reside entre Argentina y Río de Janeiro, abriendo una nueva puerta creativa donde la fusión de espiritualidad contemporánea, lujo botánico y narrativa sensorial busca crear universos de belleza íntima y sensible.