Un jardín de Chapadmalal fue la inspiración de un nuevo producto argentino: qué es "La Fleur"
Florencia Gómez Gerbi lanzó La Fleur, una crema creada a base de rosas tras la investigación de un jardín de esa localidad. Los detalles.
Fue una profunda investigación que duró un total cinco años en conjunto con una conexión íntima con el esplendor, la lógica y el misterio de la naturaleza lo que llevó a la artista multidisciplinaria y surfista argentina Florencia Gómez Gerbi a crear La Fleur. Esta nueva marca de cosmética natural, creada a base de rosas, emerge con la misión de convertir la rutina diaria de cuidado de la piel en un verdadero ritual de amor propio y conciencia.
Gómez Gerbi, quien ha volcado su búsqueda estética y espiritual al universo de la belleza, describe el origen de la marca en sus propias palabras: “Me metí a explorar el mundo de las flores, en mi propio jardín de Chapadmalal, con mis propios destiladores, y entendí la alquimia, la frecuencia, la mística de las rosas”.
El lanzamiento oficial de La Fleur tuvo lugar en el marco de un banquete teatral realizado en un jardín de rosas en Chapadmalal, el mismo entorno que sirvió de laboratorio para su fundadora. Allí se presentó el producto insignia de la marca: una crema hidratante de rosas. Esta fórmula está elaborada con extractos botánicos de alta vibración, pensada para trascender el simple cuidado cosmético.
La fórmula fue concebida inicialmente por Florencia en su proceso de investigación personal en Chapadmalal, donde trabajó con sus propios destiladores. Posteriormente, fue trasladada a un laboratorio especializado. Allí, la producción se realiza hoy bajo estrictos estándares industriales y con todas las habilitaciones necesarias para su comercialización. La composición de la crema de rosas es consciente y ética: no testeada en animales, apta vegana e hipoalergénica. El cosmético fue ideado para acompañar el cuidado diario de la piel desde una perspectiva sensorial y consciente.
Con esta visión poética, que se arraiga tanto en la materia prima como en procesos rigurosos, la Crema de Rosas de La Fleur se ofrece como una invitación a transformar la atención personal en un acto de amor propio y de conexión con la belleza inherente a la naturaleza. Florencia Gómez Gerbi asegura que el producto es “un portal a la energía de esta maravillosa flor”.
Quién es Florencia Gómez Gerbi
Florencia Gómez Gerbi, nacida en Mar del Plata, profundiza su compromiso con la creación en diálogo constante con el arte y la naturaleza. Antes de fundar La Fleur, que se presenta como una marca de lujo botánico, fundó Greenpacha, reconocida marca de sombreros que entrelaza tejido ancestral y diseño.
La visión de la rosa que tiene Gómez Gerbi va más allá de la belleza superficial, atribuyéndole una profunda simbología: “La vibración de la rosa tiene que ver con el romance, el deseo, el amor; el dolor que tiene que ver con florecer los ciclos. La rosa nos enseña que la vida duele y perfuma, corta y cura. La herida no es una enemiga, sino una puerta”, sintetiza la artista. Para Florencia, La Fleur es una oda a la belleza y una declaración, entendiendo que la flor encarna tanto el romance como el dolor que acompaña cada florecer. Esta perspectiva se traduce en una cosmética que no ve la herida como enemiga, sino como un portal.
La fundadora, quien exploró el teatro y la danza antes de volcarse a la belleza, reinterpreta la tradicional crema de rosas, convirtiéndola en una pieza de perfumería emocional y ritual para la piel. Actualmente, Florencia reside entre Argentina y Río de Janeiro, abriendo una nueva puerta creativa donde la fusión de espiritualidad contemporánea, lujo botánico y narrativa sensorial busca crear universos de belleza íntima y sensible.
