Un jubilado de la Policía Federal pagaba cuota alimentaria por hijos mayores de 25 de años

El tribunal de Viedma no solo aceptó el pedido del jubilado y ordenó que la cuota alimentaria deje de descontarse de inmediato, sino que también dispuso notificar a los tres hijos y enviar un oficio a la Caja de Retiros de la Policía Federal para cancelar la retención mensual.

Hasta qué edad se debe pagar la cuota alimentaria

El Código Civil y Comercial de la Nación establece las condiciones en los artículos 658 y 663.

En el artículo 658 se establece que “ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos”.

A su vez, en este artículo de la ley se aclara que “la obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo”.

Por su parte, el artículo 663 indica que “la obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de 25 años” solamente en caso de que esté estudiando o si su preparación profesional de un arte u oficio le impide proveerse de los medios necesarios para sostenerse por sí mismo de forma independiente.

Esta excepción puede ser solicitada por el hijo o por el progenitor con el cual convive y la viabilidad del pedido debe acreditarse.