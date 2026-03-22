Los beneficios de ANSES que ayuda a jubilados y pensionados

Descuentos a los que pueden acceder los jubilados

Con este programa de beneficios van a poder acceder a descuentos desde 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y a un 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Además de las promociones generales del programa, los jubilados también pueden acceder a beneficios adicionales según el banco en el que cobren sus haberes. Estas promociones pueden incluir reintegros extra, descuentos en supermercados o facilidades de pago.

Banco Nación : si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

: si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Banco Galicia : si cobrás en el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).

: si cobrás en el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas). Banco Supervielle: el Banco Supervielle oferece un 20% de descuento en tus compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, tenés un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles.

el Banco Supervielle oferece un 20% de descuento en tus compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, tenés un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles. Banco Provincia: con el Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) tenés un descuento del 5% en las compras con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en Supermercados Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini (con tope de $5.000 por semana y por persona). Este descuento es adicional a las otras promociones.

Monto de las jubilaciones de ANSES con bono incluído

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que en marzo de 2026 continuará el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Quienes cobran la jubilación mínima, que es de $369.600,88, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $439.600,88 y las jubilaciones y pensiones que no superen los $439.600,88 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. En tanto, en marzo 2026 la jubilación máxima llega a los $2.486.347,64.