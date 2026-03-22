ANSES: el procedimiento en el que los jubilados pueden cobrar mediante una App
El organismo señaló que los adultos pueden designar un apoderado para realizar trámites o cobrar en su nombre. Los detalles en la nota.
Durante el tercer mes del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó una actualización del 2,9% en el monto de sus asignaciones, en línea con el índice de inflación correspondiente a febrero. Este esquema tiene como objetivo que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
En este marco, el organismo recordó que los beneficiarios cuentan con la posibilidad de designar un apoderado para realizar trámites o percibir haberes en su nombre. Esta alternativa está pensada para facilitar las gestiones a quienes presentan dificultades para hacerlo por sus propios medios.
Quién puede ser elegido como apoderado
Cualquier persona mayor de 18 años puede ser designada como apoderado. No es necesario que tenga un vínculo familiar: el beneficiario puede elegir libremente a quien considere para cumplir esa función.
- Organismos estatales, ya sean nacionales, provinciales o municipales.
- Asociaciones mutuales o entidades dedicadas a la asistencia social.
- Abogados o procuradores que tengan un poder formal validado por escribano público.
Si el beneficiario está internado en una clínica, hospital o geriátrico, puede nombrar como apoderado al responsable de la institución para que gestione sus trámites o cobros.
En cambio, si vive en el exterior, tiene la opción de otorgar poder a un banco autorizado para percibir y transferir sus haberes fuera del país. Las entidades habilitadas para este trámite son el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., Banco Credicoop Cooperativo Ltdo., Banco Piano S.A. y Banco Comafi S.A.
Cómo hacer el trámite en ANSES
Cuando el apoderado es un familiar, no es necesario sacar turno para comenzar el trámite. De todos modos, se recomienda ingresar previamente a Mi ANSES para verificar que la información del titular y su grupo familiar esté actualizada.
Luego, alcanza con presentarse en la oficina de ANSES correspondiente al domicilio, con el DNI y la documentación que acredite el vínculo con el adulto.
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