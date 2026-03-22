ANSES: el procedimiento en el que los jubilados pueden cobrar mediante una App

Cómo hacer el trámite en ANSES

Cuando el apoderado es un familiar, no es necesario sacar turno para comenzar el trámite. De todos modos, se recomienda ingresar previamente a Mi ANSES para verificar que la información del titular y su grupo familiar esté actualizada.

Luego, alcanza con presentarse en la oficina de ANSES correspondiente al domicilio, con el DNI y la documentación que acredite el vínculo con el adulto.