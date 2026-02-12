Un jubilado perdió los ahorros de su vida en un 'cuento del tío': "Dame la plata y yo te la guardo"

Detuvieron a un sospechoso de hacer un "cuento del tío" en Bragado

Personal de la DDI Luján, SubDDI Bragado, realizaron un allanamiento este jueves por la madrugada en una vivienda de la localidad de Ciudadela, en el partido de Tres de Febrero, en el que encontraron a un sospechoso de ser el hombre del video.

La investigación judicial está a cargo de Melina Cavelli, de la Ayudantía Fiscal de Bragado, que pidió las grabaciones del Centro de Monitoreo, que tiene cámaras en la vía pública con las que se pudo rastrear a qué vehículo se subió el sospechoso y hacia dónde se dirigió.

operativo ciudadela cuento del tio bragado

Eventualmente las autoridades redujeron el radio de búsqueda a un domicilio en Ciudadela, donde esta madrugada encontraron al sospechoso.

El hombre quedó detenido en la dependencia de la Sub DDI Bragado, acusado por "estafa".