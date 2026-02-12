Un jubilado perdió los ahorros de su vida en un 'cuento del tío': "Dame la plata y yo te la guardo"
Todo empezó con una llamada por teléfono en la que un hombre se hizo pasar por alguien de confianza. Hay un sospechoso detenido, que fue hallado en Ciudadela.
La Policía bonaerense detuvo esta semana en Ciudadela a un hombre en conexión con la estafa que sufrió en diciembre de 2025 un jubilado residente en Bragado, provincia de Buenos Aires.
El "cuento del tío" empezó con una llamada por teléfono en la que un hombre se hizo pasar por conocido del hijo menor de la víctima.
Pasadas las 15.30 del 30 de diciembre de 2025 las cámaras de seguridad de la vivienda del jubilado captaron el momento en que invitó a pasar al ladrón.
"Es por tu seguridad, yo te cuido la plata", le dijo el ladrón al jubilado tras envolverlo por teléfono, presentarse en su casa de la calle Santa Rosa, en Bragado, y apodderarse de lo que eran los ahorros de toda su vida.
La grabación de la cámara de seguridad aporta el momento en que el jubilado ingresa a la habitación junto al ladrón y le muestra dónde tenía guardado el dinero - en el placard- y se lo entrega.
Personal de la DDI Luján, SubDDI Bragado, realizaron un allanamiento este jueves por la madrugada en una vivienda de la localidad de Ciudadela, en el partido de Tres de Febrero, en el que encontraron a un sospechoso de ser el hombre del video.
La investigación judicial está a cargo de Melina Cavelli, de la Ayudantía Fiscal de Bragado, que pidió las grabaciones del Centro de Monitoreo, que tiene cámaras en la vía pública con las que se pudo rastrear a qué vehículo se subió el sospechoso y hacia dónde se dirigió.
Eventualmente las autoridades redujeron el radio de búsqueda a un domicilio en Ciudadela, donde esta madrugada encontraron al sospechoso.
El hombre quedó detenido en la dependencia de la Sub DDI Bragado, acusado por "estafa".
