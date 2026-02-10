ANSES: las fechas confirmadas en la que los jubilados podrán acceder a sus haberes

Para jubilaciones y pensiones del sistema previsional (SIPA) se distinguen dos tramos. En el primer intervalo de pago (haberes que no superan el monto establecido para ese tramo), el calendario arranca también el 9: DNI terminado en 0, desde el 9; en 1, desde el 10; en 2, desde el 11; en 3, desde el 12; en 4, desde el 13; en 5, desde el 18; en 6, desde el 19; en 7, desde el 19; en 8, desde el 20; y en 9, desde el 20.

En cambio, para haberes que superan ese primer intervalo, el cobro comienza más tarde: DNI 0 y 1, desde el 23; 2 y 3, desde el 24; 4 y 5, desde el 25; 6 y 7, desde el 26; y 8 y 9, desde el 27

Montos, requisitos y cómo verificar el depósito

En jubilaciones inciden aportes y salarios de referencia; en PUAM y pensiones rigen reglas propias, y durante el año pueden aplicarse actualizaciones dispuestas por el organismo. Para confirmar el monto exacto y el detalle de descuentos, la recomendación práctica es consultar los canales oficiales de Anses (Mi Anses o atención presencial con turno) antes de moverse. El cobro, en la mayoría de los casos, se deposita en cuenta bancaria, por lo que tener CBU informado y datos personales actualizados reduce demoras y rechazos.

También puede ocurrir que algunas entidades acrediten con leves diferencias por procesos internos, aunque el cronograma marque el “desde” de cada terminación. Si el problema persiste, el camino formal es abrir un reclamo en Anses y pedir una revisión del caso con la documentación correspondiente.

Como referencia, el calendario oficial establece además un plazo de validez para órdenes y comprobantes previsionales hasta el 12 de marzo de 2026, un dato útil si surge algún inconveniente administrativo.