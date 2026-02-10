ANSES: las fechas confirmadas en la que los jubilados podrán acceder a sus haberes
Suben 2,8% los haberes. El refuerzo de $70.000 sigue igual. La jubilación base total será de $429.079 y la Pensión Universal (PUAM) de $357.263.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a febrero. Durante el segundo mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,8% producto de la inflación de diciembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de febrero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Qué prestaciones paga ANSES y a quiénes alcanza
La jubilación corresponde a quienes cumplieron la edad y los aportes requeridos durante su vida laboral. La PUAM apunta a mayores de 65 años que no lograron completar aportes suficientes y acceden a un ingreso previsional mínimo. También están las pensiones por fallecimiento, destinadas a familiares directos del titular, y las pensiones vinculadas a discapacidad, que se otorgan según criterios y certificaciones médicas.
A ese mapa se suman las Pensiones No Contributivas, que siguen un esquema de cobro propio dentro del mismo calendario oficial.
El cronograma oficial fija el inicio de cobro para Pensiones No Contributivas desde el 9 de febrero: los DNI finalizados en 0 y 1 cobran a partir del 9; los terminados en 2 y 3, desde el 10; los que finalizan en 4 y 5, desde el 11; los DNI con 6 y 7, desde el 12; y los finalizados en 8 y 9, desde el 13.
Para jubilaciones y pensiones del sistema previsional (SIPA) se distinguen dos tramos. En el primer intervalo de pago (haberes que no superan el monto establecido para ese tramo), el calendario arranca también el 9: DNI terminado en 0, desde el 9; en 1, desde el 10; en 2, desde el 11; en 3, desde el 12; en 4, desde el 13; en 5, desde el 18; en 6, desde el 19; en 7, desde el 19; en 8, desde el 20; y en 9, desde el 20.
En cambio, para haberes que superan ese primer intervalo, el cobro comienza más tarde: DNI 0 y 1, desde el 23; 2 y 3, desde el 24; 4 y 5, desde el 25; 6 y 7, desde el 26; y 8 y 9, desde el 27
Montos, requisitos y cómo verificar el depósito
En jubilaciones inciden aportes y salarios de referencia; en PUAM y pensiones rigen reglas propias, y durante el año pueden aplicarse actualizaciones dispuestas por el organismo. Para confirmar el monto exacto y el detalle de descuentos, la recomendación práctica es consultar los canales oficiales de Anses (Mi Anses o atención presencial con turno) antes de moverse. El cobro, en la mayoría de los casos, se deposita en cuenta bancaria, por lo que tener CBU informado y datos personales actualizados reduce demoras y rechazos.
También puede ocurrir que algunas entidades acrediten con leves diferencias por procesos internos, aunque el cronograma marque el “desde” de cada terminación. Si el problema persiste, el camino formal es abrir un reclamo en Anses y pedir una revisión del caso con la documentación correspondiente.
Como referencia, el calendario oficial establece además un plazo de validez para órdenes y comprobantes previsionales hasta el 12 de marzo de 2026, un dato útil si surge algún inconveniente administrativo.
