Beneficios ANSES: las claves para que los jubilados puedan acceder a reintegros en farmacias
El programa de ANSES ofrece descuentos en más de 7.000 comercios y permite combinar reintegros bancarios con la tarjeta de débito para ahorrar más este mes.
En un escenario donde cada gasto cuenta, ANSES, junto al Ministerio de Capital Humano, sostiene un esquema de descuentos clave pensado para reforzar el bolsillo de las familias. El beneficio se activa sin trámites ni registros previos: al pagar con la tarjeta de débito asociada a la prestación de ANSES.
El sistema identifica automáticamente al titular y aplica rebajas del 10% al 20% en consumos esenciales como supermercados, artículos de limpieza y perfumería, ayudando a estirar el presupuesto mes a mes.
Cómo funciona el reintegro de ANSES
El programa de ANSES fue pensado para que el ahorro sea fácil y sin vueltas. Al pagar en supermercados grandes o comercios de cercanía adheridos, el beneficio se aplica automáticamente y puede verse reflejado de dos maneras: como un descuento inmediato en el ticket o como un reintegro posterior que se acredita en la cuenta bancaria.
Para quienes cobran AUH, Asignación por Embarazo o Pensiones No Contributivas, esta herramienta resulta clave para ordenar las compras del mes. El dato fuerte de febrero de 2026 es que, en muchos casos, los descuentos no tienen tope, lo que permite hacer compras más grandes y lograr un alivio real en el gasto final del hogar.
La guía de ahorros ANSES para febrero 2026
La guía de ahorros de ANSES para febrero 2026 suma un plus clave para quienes buscan maximizar descuentos en consumos esenciales. Además del beneficio base del organismo, los bancos que acreditan los haberes activaron promociones especiales acumulables, ideales para planificar las compras del mes con estrategia y sin gastar de más. Tomá nota de los puntos más fuertes:
- Banco Nación (BNA+): ofrece un 5% adicional con un tope mensual de $20.000 en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más y La Anónima.
- Banco Provincia (Cuenta DNI): jugador clave en territorio bonaerense, con 5% extra y topes de $5.000 por semana en comercios como Día y Nini.
- Banco Supervielle: los martes son el día estrella, con hasta 20% de descuento en Cencosud y un llamativo 50% en farmacias.
- Banco Galicia: se destaca con hasta 25% de ahorro y la opción de 3 cuotas sin interés, poco común en consumo masivo.
Bien combinados, los beneficios de ANSES pueden marcar una diferencia real en el bolsillo.
