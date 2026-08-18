Un mecánico de Lanús inventó un dispositivo para facilitar partos y es reconocido en el mundo

Odón explicó que su formación como inventor nació en la adolescencia, cuando empezó a trabajar en un taller de Avellaneda. “A los 15 años empecé a trabajar en un taller de un italiano muy macanudo, José Ricciuti, que él cada cosa que hacía la patentaba. Yo mamé de él esa costumbre: cada reforma, la patentaba”, recordó en diáologo con Infobae. Esa “escuelita” fue el germen para buscar soluciones prácticas y patentarlas, un método que luego sería clave para proteger su invento.

El Rayel, taller de alineación y balanceo de Jorge Odón en Lanús.



Al relatar los primeros pasos del OdonAssist, Odón detalló que lo que empezó como una ocurrencia se convirtió rápidamente en un proyecto serio. Odón buscó la opinión de especialistas: “Fuimos a ver un obstetra, el doctor Lévera. Le mostramos la idea y cuando hice la prueba, el médico dijo: ‘Fantástico, brillante’”.

El camino, sin embargo, no fue fácil. “Hacerle creer a los médicos que esto era un dispositivo con posibilidades me costó un tiempo. Esperé un año y medio, patenté, desarrollé un útero, y fui al CEMIC. Allí, se entusiasmaron y empezó todo”, relató.

La prueba de eficacia fue rigurosa: “El dispositivo se probó en Argentina en 45 o 48 partos. Después llegó a Europa. Hoy se está usando en 40 hospitales en cinco países de Europa. Nacieron más de trescientos bebés de esta forma, todos en perfecto estado de salud”, subrayó.

Esa y las últimas novedades, se pueden conocer a través de la cuenta de Instagram, @odonjorge, donde el inventor continúa contando el camino que recorre su creación.

Jorge sabe que llegar hasta acá no fue sencillo. “Sólo un 3% de los inventos llegan a buen puerto”, asegura. Y él, lo logró.