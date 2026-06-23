La Pampa: cuatro hermanas murieron al caer en una laguna y quedar atrapadas dentro de una camioneta

La EcoSport atravesó el guardarrail en una zona sin iluminación y cayó al agua, por lo que se cree que las víctimas murieron ahogadas.

camioneta laguna La camioneta atravesó la calzada, superó el guardarraíl y quedó sumergida en una depresión inundada.

Las hermanas Sosa fueron identificadas Cristina (66), Olga (59), Raquel (54) y Estela (53).

El operativo incluyó a la Policía de La Pampa, Bomberos y personal del SEM, con complicaciones por la profundidad del agua y el acceso al lugar. Durante varias horas, el tránsito en la Ruta Nacional 35 permaneció parcialmente restringido para facilitar las tareas.

El Bajo Giuliani se encuentra a unos 10 kilómetrosal sur de Santa Rosa, en la intersección de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 14. Es una depresión natural que, tras períodos de lluvias, acumula agua y forma una laguna; en la zona también funciona una planta de tratamiento de líquidos cloacales de la capital pampeana.

camioneta laguna Los rescatistas tratan de dar con el auto sumergido, en La Pampa.



Conmoción en Colonia 25 de Mayo

La directora del Hospital Jorge Ahuad, María Elsa Barrionuevo, expresó su dolor a través de las redes sociales por la pérdida de sus excompañeras. "Es una tragedia que enluta a todo un pueblo y significa despedir a dos personas muy queridas", manifestó la funcionaria.

Barrionuevo recordó a Cristina Sosa por su dedicación al trabajo, destacando que le había costado retirarse de la actividad profesional hace menos de un año. También dedicó palabras de afecto a Raquel, resaltando su calidez humana y el vínculo con la comunidad hospitalaria.

La justicia provincial inició las pericias correspondientes para determinar las causas por las cuales la conductora siguió de largo en la encrucijada de rutas antes del despiste. Se espera que los informes técnicos arrojen claridad sobre la mecánica del siniestro.