Villa Lugano: pasaron a disponibilidad a un efectivo de la policía porteña por la muerte de un vecino

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 inició actuaciones junto a la Policía Federal, mientras que la fuerza de seguridad porteña entregó cámaras, teléfonos celulares y elementos antidisturbios a la Justicia para contribuir al esclarecimiento del caso.

Villa Lugano vecino fusilado en navidad por la policía

“Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 24 y 17 años. Re familiero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, sostuvo el primo de la victima, Oscar Villaverde, consultado por el portal Tiempo.