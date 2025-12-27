Villa Lugano: pasaron a disponibilidad a un efectivo de la policía porteña por la muerte de un vecino
El oficial afectado por la medida disciplinaria pertenece a la Comisaría Vecinal 8A.
Un oficial primero de la Comisaría Vecinal 8A fue pasado a disponibilidad en el marco de la causa que investiga la muerte de Gabriel González, un ciudadano de 45 años, en el asentamiento Villa 20 durante la Navidad.
La medida se adoptó “a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos”.
La Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad está a cargo del sumario para determinar posibles responsabilidades.
Todo comenzó cuando una mujer llamó al 911 para denunciar que personas ebrias arrojaban objetos contra su vivienda. Casi al mismo tiempo, las autoridades recibieron otras dos alertas por un enfrentamiento entre dos grupos en Chilavert y Araujo.
Según los relatos, la policía comenzó a exigir que desde la vivienda bajaran la música, lo que provocó una discusión y empujones y luego el inicio de la represión policial. Tres policías resultaron heridos, por lo que se solicitó refuerzos de la Comisaría 8A.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 inició actuaciones junto a la Policía Federal, mientras que la fuerza de seguridad porteña entregó cámaras, teléfonos celulares y elementos antidisturbios a la Justicia para contribuir al esclarecimiento del caso.
“Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 24 y 17 años. Re familiero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, sostuvo el primo de la victima, Oscar Villaverde, consultado por el portal Tiempo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario