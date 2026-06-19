Un nene de dos años murió por una fractura de cráneo en Merlo: detuvieron a su madre y padrastro
El pequeño permanecía internado. Los médicos detectaron que tenía lesiones en el cráneo, en los dedos de las manos y los pies y que tenía hematomas en el rostro.
Un nene de dos años murió después de permanecer internado durante 48 horas en el Hospital Eva Perón de Merlo. Por el caso, fueron detenidos su madre y su padrastro.
La madre del menor y su pareja sostuvieron en un primer momento que el niño se había caído, pero los estudios médicos revelaron múltiples lesiones en el cuerpo y evidencias de que había sido golpeado. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, acusados del delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.
La investigación se inició el 16 de junio, cuando el niño ingresó inconsciente a la guardia del Hospital Héroes de Malvinas. La madre del pequeño, Eliana Agustina Herrera, de 20 años, y su pareja, Franco Benjamín Álvarez, de 21, relataron que el chico se había lastimado la cabeza tras caerse de la cama.
Sin embargo, luego del examen preliminar, los médicos descubrieron que el pequeño había sido atacado y alertaron a la Policía. Al mismo tiempo, lo derivaron al Hospital Eva Perón, donde falleció este jueves en la mañana, tras agonizar por dos días.
Ante esta situación, el equipo médico dio aviso a la Policía y se comunicó con el fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI N° 6 de Morón, quien asumió la investigación.
La inspección médica detallada determinó que el niño presentaba una hemorragia interna en el hígado producto de un golpe, fractura de cráneo, fracturas en los huesos de la mano y los pies, así como hematomas en los brazos, las piernas y el rostro. Con estos elementos, el fiscal Ventricelli ordenó la aprehensión de Herrera y Álvarez.
Este jueves por la mañana, los médicos del Hospital Eva Perón confirmaron el fallecimiento del niño, lo que agravó la situación procesal de los detenidos. El fiscal solicitó entonces la detención formal de la madre y su pareja bajo la acusación de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.
Según Infobae, el entorno de la madre detalló que en más de una oportunidad habían advertido lesiones y heridas en el cuerpo del pequeño. Respecto de la última internación, señalaron que Herrera había informado que el niño había sido hospitalizado por un cuadro de neumonía.
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