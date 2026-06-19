Un nene de dos años murió por una fractura de cráneo en Merlo: detuvieron a su madre y padrastro

Sin embargo, luego del examen preliminar, los médicos descubrieron que el pequeño había sido atacado y alertaron a la Policía. Al mismo tiempo, lo derivaron al Hospital Eva Perón, donde falleció este jueves en la mañana, tras agonizar por dos días.

Ante esta situación, el equipo médico dio aviso a la Policía y se comunicó con el fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI N° 6 de Morón, quien asumió la investigación.

La inspección médica detallada determinó que el niño presentaba una hemorragia interna en el hígado producto de un golpe, fractura de cráneo, fracturas en los huesos de la mano y los pies, así como hematomas en los brazos, las piernas y el rostro. Con estos elementos, el fiscal Ventricelli ordenó la aprehensión de Herrera y Álvarez.

Este jueves por la mañana, los médicos del Hospital Eva Perón confirmaron el fallecimiento del niño, lo que agravó la situación procesal de los detenidos. El fiscal solicitó entonces la detención formal de la madre y su pareja bajo la acusación de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.

Según Infobae, el entorno de la madre detalló que en más de una oportunidad habían advertido lesiones y heridas en el cuerpo del pequeño. Respecto de la última internación, señalaron que Herrera había informado que el niño había sido hospitalizado por un cuadro de neumonía.