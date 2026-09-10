En medio de la tensión con el Reino Unido, Javier Milei canceló el viaje a Londres

Si bien esa posibilidad no estuvo ni está en los planes de la gestión mileísta, hasta el primer ministro Andy Burnham salió a declarar pomposamente que realizará una defensa "implacable" de los deseos de los isleños que eligieron "ser británicos".

Pero el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, relativizó los anuncios de Milei al señalar que sus dichos responden más a un mensaje para la política doméstica que a un accionar concreto con respecto a la soberanía argentina de las islas.