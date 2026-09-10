En medio de la tensión con el Reino Unido, Javier Milei canceló el viaje a Londres
El Presidente decidió no realizar el viaje que tenía previsto para el 21 de octubre, que incluia una charla en Oxford y encontrarse con empresarios británicos.
En medio de la tensión con el Reino Unido desatada tras los anuncios que Javier Mili realizó en cadena nacional en torno a las Islas Malvinas, el mandatario argentino canceló el viaje que tenía previsto hacer en octubre a Londres.
De acuerdo a la agenda que se había informado oportunamente, Milei iba a viajar a la capital británica el 21 de octubre, y tenía previsto brindar una charla en la Universidad de Oxford y encontrarse con empresarios ingleses que habían mostrado algún interés por invertir en nuestro país.
Incluso, fuentes extraoficiales habían especulado con la realización de una “Argentina Week” londinense, en alusión al evento realizado del 9 al 12 de marzo de 2026 en Nueva York, que se llevó a cabo con el objetivo de promover la captación de inversiones internacionales.
Ahora, con el entredicho diplomático por las islas del Atlántico Sur, todo quedó en la nada: no habrá viaje del Presidente ni mucho menos exposición para “vender” el país al mundo, como indicaba en su momento el canciller Pablo Quirno con respecto al megaevento neoyorkino.
Por qué Javier Milei no irá a Londres
Como se sabe, el Poder Ejecutivo anunció el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y además la creación de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, lo que agitó resquemores en Londres y motivó una dura respuesta del gobierno británico, mientras los medios ingleses comenzaban a agitar una eventual escalada bélica del conflicto.
Si bien esa posibilidad no estuvo ni está en los planes de la gestión mileísta, hasta el primer ministro Andy Burnham salió a declarar pomposamente que realizará una defensa "implacable" de los deseos de los isleños que eligieron "ser británicos".
Pero el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, relativizó los anuncios de Milei al señalar que sus dichos responden más a un mensaje para la política doméstica que a un accionar concreto con respecto a la soberanía argentina de las islas.
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