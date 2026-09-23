Un policía que trabajaba como chofer de aplicación fue baleado durante un robo en San Justo

El subinspector fue trasladado en helicóptero al Hospital Churruca y evoluciona favorablemente. El fiscal a cargo de esclarecer el caso, Matías Marando, llegó al lugar poco después del ataque con personal del GTO de la Comisaría de San Justo de la Policía Bonaerense para coordinar las tareas de Policía Científica y el rastreo de cámaras. No se encontró ninguna en las inmediaciones del lugar del hecho; la Bonaerense recorría al cierre de esta nota las cuadras aledañas en busca de imágenes de la fuga de la banda.