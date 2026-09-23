Un policía que trabajaba como chofer de aplicación fue baleado durante un robo en San Justo
Los cómplices del delincuente ocultaron su arma bajo un auto y escaparon. La Comisaría de San Justo de la Policía Bonaerense investiga el hecho.
Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que estaba de franco y trabajaba como chofer de una aplicación fue baleado durante un robo. La víctima es subinspector del área de Investigaciones Contra el Narcotráfico y tiene de 27 años
El hecho ocurrió en Villa Palito, en San Justo, donde el subinspector llegó para tomar un viaje en plena noche. Minutos antes, había levantado a dos pasajeros en la zona de Ramos Mejía. Al llegar al cruce de Gibraltar en José Hernández, en Villa Palito los ladrones lo amenazaron para robarle su vehículo, que ni siquiera era suyo. El VW Polo que manejaba había sido alquilado en una agencia.
Según Infobae, el policía se resistió y fue baleado: recibió dos disparos en la espalda y otro en una pierna. Los ladrones huyeron. Descartaron su pistola bajo una cubierta a pocos metros del lugar del hecho.
El subinspector fue trasladado en helicóptero al Hospital Churruca y evoluciona favorablemente. El fiscal a cargo de esclarecer el caso, Matías Marando, llegó al lugar poco después del ataque con personal del GTO de la Comisaría de San Justo de la Policía Bonaerense para coordinar las tareas de Policía Científica y el rastreo de cámaras. No se encontró ninguna en las inmediaciones del lugar del hecho; la Bonaerense recorría al cierre de esta nota las cuadras aledañas en busca de imágenes de la fuga de la banda.
Este caso ocurre 48 horas después de que otro efectivo de la PFA que estaba de franco y trabajaba como chofer de una aplicación de viajes baleó a un joven de 17 años durante un intento de robo que ocurrió en Villa Tranquila, Avellaneda.
Los casos se repiten, con heridos de ambos lados del asiento del conductor, y en hechos idénticos al de Villa Palito. A comienzos de diciembre pasado, un adolescente de 15 años murió tras recibir un disparo de un agente de la PFA, que trabajaba como chofer en su día libre, luego de un intento de asalto en la Villa San Petersburgo, en La Matanza.
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