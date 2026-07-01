Un sismo sacudió varias ciudades de Córdoba en plena madrugada

En Villa Carlos Paz, ciudad de Córdoba, Jesús María, Alta Gracia, Villa Dolores y Villa del Rosario también fue percibido, aunque con menor fuerza.

A través de las redes sociales, varios usuarios reportaron haber sentido el movimiento sísmico, especialmente en edificios de la ciudad de Córdoba.

Varios sismos en Córdoba en los últimos días

Se trata del segundo sismo registrado en la provincia en dos noches consecutivas. En la madrugada del martes 30 de junio, a las 3:30, el Inpres había informado otro movimiento sísmico de magnitud 2,4 en la escala de Richter , con epicentro ubicado a 20 kilómetros al noroeste de Alta Gracia y 43 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba.

El domingo, el centro de Córdoba también sufrió un temblor durante la medianoche, registrando su epicentro en la localidad de Tanti y repercutiendo en las poblaciones vecinas de Villa Carlos Paz, La Calera, Cosquín, La Falda, Alta Gracia e incluso la ciudad de Córdoba. La magnitud medida en la escala sismológica de Richter fue de 2,7 grados.