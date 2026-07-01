Un sismo sacudió varias ciudades de Córdoba en plena madrugada
El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4 en la escala de Richter y una profundidad de tan solo 11 kilómetros.
Un sismo de magnitud 4 en la escala de Richter se registró durante la madrugada de este miércoles en el norte de la provincia de Córdoba y se sintió con intensidad en varias ciudades, inclusive en la capital.
Según informó de manera oficial el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico se originó a la 1.34 y tuvo su epicentro a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela, específicamente en las coordenadas -30.601 de latitud y -64.58 de longitud.
La particularidad del sismo es que se produjo a tal solo 11 kilómetros de profundidad, motivo por el cual fue percibido en varias localidades cordobesas, inclusive en la capital.
De acuerdo con la información detallada por el Inpres, en las localidades de Cruz del Eje y Dean Funes el sismo tuvo una intensidad de III a IV, categorizada como medio, cuyo posible efecto o consecuencia más notoria es la oscilación de los objetos colgantes.
En las localidades de Capilla del Monte y Villa de Soto la intensidad fue de III, catalogada como débil, y fue percibido por algunas personas en reposo.
En Villa Carlos Paz, ciudad de Córdoba, Jesús María, Alta Gracia, Villa Dolores y Villa del Rosario también fue percibido, aunque con menor fuerza.
A través de las redes sociales, varios usuarios reportaron haber sentido el movimiento sísmico, especialmente en edificios de la ciudad de Córdoba.
Varios sismos en Córdoba en los últimos días
Se trata del segundo sismo registrado en la provincia en dos noches consecutivas. En la madrugada del martes 30 de junio, a las 3:30, el Inpres había informado otro movimiento sísmico de magnitud 2,4 en la escala de Richter , con epicentro ubicado a 20 kilómetros al noroeste de Alta Gracia y 43 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba.
El domingo, el centro de Córdoba también sufrió un temblor durante la medianoche, registrando su epicentro en la localidad de Tanti y repercutiendo en las poblaciones vecinas de Villa Carlos Paz, La Calera, Cosquín, La Falda, Alta Gracia e incluso la ciudad de Córdoba. La magnitud medida en la escala sismológica de Richter fue de 2,7 grados.
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