El pueblo que los argentinos eligen para vacacionar en Brasil durante el verano
Alejada del turismo masivo y con costos bajos, una playa del nordeste de Brasil gana protagonismo como destino para disfrutar sin romper el presupuesto.
Cada verano, el turismo en Brasil suma escapadas que llaman la atención de los argentinos. São Miguel do Gostoso se destaca por sus playas tranquilas, precios accesibles y un ritmo relajado, ideal para desconectar del ruido de la ciudad.
Su gastronomía local, con pescados, mariscos y platos caseros, junto a la ausencia de turismo masivo, hace que alojamiento, comidas y servicios sean más económicos, convirtiéndolo en un destino perfecto para cuidar el presupuesto en vacaciones de verano.
Qué se puede hacer en São Miguel do Gostoso
El destino ofrece experiencias al aire libre, conectadas con el mar y un ritmo de vida tranquilo:
- Disfrutar de playas amplias con arena blanca y aguas cálidas, perfectas para pasar largas horas relajándose bajo el sol.
- Practicar kitesurf y windsurf, aprovechando los vientos constantes que caracterizan la región durante gran parte del año.
- Tomar clases o alquilar equipos en escuelas locales, pensadas tanto para quienes se inician como para los deportistas más experimentados.
- Admirar atardeceres sobre el océano, un espectáculo natural que se ha convertido en uno de los atractivos más buscados por los visitantes.
- Recorrer el pueblo a pie, disfrutando de la cercanía entre alojamientos, bares y comercios, ideal para paseos tranquilos sin depender de transporte.
Dónde queda São Miguel do Gostoso
São Miguel do Gostoso se ubica en el estado de Río Grande do Norte, en el nordeste de Brasil. Este pequeño pueblo costero mantiene su encanto natural y su espíritu relajado, lejos de los destinos saturados, y se consolida como una opción perfecta para quienes buscan escapadas de turismo más tranquilas y económicas.
Cómo llegar a São Miguel do Gostoso
El destino está a unos 100 kilómetros de Natal, lo que facilita el acceso desde la capital del estado. Desde allí se puede llegar en auto o transporte terrestre, combinando la comodidad de un traslado corto con la posibilidad de disfrutar de playas paradisíacas, un entorno natural y una estadía relajada lejos del circuito turístico tradicional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario