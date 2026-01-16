El pueblo que los argentinos eligen para vacacionar en Brasil durante el verano

Cómo llegar a São Miguel do Gostoso

El destino está a unos 100 kilómetros de Natal, lo que facilita el acceso desde la capital del estado. Desde allí se puede llegar en auto o transporte terrestre, combinando la comodidad de un traslado corto con la posibilidad de disfrutar de playas paradisíacas, un entorno natural y una estadía relajada lejos del circuito turístico tradicional.