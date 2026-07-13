Argentina vs. Inglaterra: Juan Domingo Perón estuvo cerca de recuperar las Malvinas y lo frenó la guerra

El inesperado freno previo a la Guerra de Malvinas

El destino intervino de forma abrupta para desmoronar el acuerdo. Apenas veinte días después de recibir esta trascendental propuesta, el presidente falleció. Con su muerte y la inmediata asunción de María Estela Martínez en medio de un clima de extrema inestabilidad, el Reino Unido decidió retirar la oferta ante la falta de garantías políticas.

El delicado hilo de negociación internacional se cortó para siempre. Años más tarde, el país se sumergiría en el momento más oscuro de su historia reciente al desatarse la trágica Guerra de Malvinas de 1982, un conflicto que dejó centenares de caídos y cerró por muchas décadas cualquier camino hacia una solución diplomática.