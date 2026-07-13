Argentina vs. Inglaterra: Juan Domingo Perón estuvo cerca de recuperar las Malvinas y lo frenó la guerra
Documentos desclasificados revelan cómo un sorpresivo acuerdo con Inglaterra en 1974 casi le permite a Juan Domingo Perón recuperar las islas pacíficamente.
Durante décadas, la ansiada recuperación diplomática de las Islas Malvinas fue un pilar de la política exterior nacional. Sin embargo, pocos conocen que Juan Domingo Perón estuvo cerca de lograrlo sin disparar un solo tiro, negociando un esquema de soberanía compartida con Inglaterra antes de desencadenarse la trágica etapa bélica.
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La oferta de soberanía compartida sobre las Malvinas
En 1974, el gobierno laborista británico encabezado por Harold Wilson decidió explorar una salida diplomática al histórico conflicto. Debido a las notorias dificultades económicas y logísticas que implicaba sostener el archipiélago a más de 12.000 kilómetros de distancia, el embajador James Hutton le entregó el plan a Juan Domingo Perón en absoluta reserva.
La propuesta incluía puntos de convivencia impensados en la actualidad: ambas banderas flameando juntas en las islas, la adopción del inglés y el español como idiomas oficiales, y una estructura de gobierno compartido con autoridades rotativas entre ambos países para garantizar el desarrollo de los isleños.
Según detalló el entonces diplomático Carlos Ortiz de Rozas, el mandatario argentino reaccionó con un rápido entusiasmo estratégico. "Aceptemos. Una vez que pongamos pie en las Malvinas, no nos saca nadie y, poco tiempo después, la soberanía será argentina por completo", habría afirmado Perón, convencido de que era la vía legal más efectiva.
El inesperado freno previo a la Guerra de Malvinas
El destino intervino de forma abrupta para desmoronar el acuerdo. Apenas veinte días después de recibir esta trascendental propuesta, el presidente falleció. Con su muerte y la inmediata asunción de María Estela Martínez en medio de un clima de extrema inestabilidad, el Reino Unido decidió retirar la oferta ante la falta de garantías políticas.
El delicado hilo de negociación internacional se cortó para siempre. Años más tarde, el país se sumergiría en el momento más oscuro de su historia reciente al desatarse la trágica Guerra de Malvinas de 1982, un conflicto que dejó centenares de caídos y cerró por muchas décadas cualquier camino hacia una solución diplomática.
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