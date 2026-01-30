Feriados de febrero: cuándo son los Carnavales y qué días caen
En febrero llegan los feriados de Carnaval y se arma un fin de semana largo ideal para cortar la rutina, planear una escapada y organizar el descanso.
El calendario oficial ya precisó en qué fechas caen los asuetos, además de detallar cómo quedó organizado el esquema de días no laborables definido por el Gobierno nacional, con impacto directo en el turismo y la actividad local.
Cuándo será Carnavales
Dentro del calendario nacional, el feriado de Carnaval se destaca por su peso cultural y turístico, con festejos populares en distintas provincias y un fuerte impulso al turismo interno.
No es solo una pausa para el descanso: también representa un período clave para las economías locales, desde la Costa Atlántica hasta las sierras, donde la actividad se potencia al máximo.
Para este año, el Gobierno nacional ratificó dos feriados inamovibles por Carnaval que habilitan un fin de semana largo XL. La combinación permite disfrutar de cuatro días consecutivos libres, desde el sábado 14 hasta el martes 17, ideales para una escapada y cortar con la rutina sin mirar el reloj.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
