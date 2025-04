Una caída que no pudo frenar la bicicleteada de la Semana Azul: "Nos levantamos de todas"

Embed - Semana Azul on Instagram: "“NOS LEVANTAMOS DE TODAS LAS CAÍDAS” Ayer Juan y Santy Zemborain sufrieron una fuerte caída que, además de los golpes, le causó una fractura de codo al menor de estos guerreros. Golpes de la vida que nos hacen más fuertes, y en el autismo estamos acostumbrados a superar este tipo de desafíos todos los días Por suerte nada de gravedad, los Zemborain practican un deporte de riesgo así que son gajes del oficio. Lo importante es que están bien y que el Tour Azul no para!!! Hoy estarán llegando a San Isidro para la etapa final. Si tenés una bici te esperamos mañana 2 de abril, Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, al mediodía en el Instituto Roman Rosell de San Isidro para que la Marea Azul de este año hacia el Obelisco sea más grande que nunca y sigamos EMPUJANDO LÍMITES! Sino, te esperamos a las 15 Plaza Vaticano para apoyar el acto principal! #TourAzul #MareaAzul #SemanaAzul #Hablemosdeautismo #convivencia" View this post on Instagram A post shared by Semana Azul (@semanaazultea)

Los organizadores explicaron que este Tour tuvo muchas más dificultades que los anteriores porque, de manera inexplicable, no los dejaron circular por la autopista y los mandaron por caminos no apropiados para este tipo de bicicletas, como de tierra o incluso barro. Una decisión que, aunque no fue el motivo del accidente, claramente lo propició.

"El sábado en el inicio del Tour dimos una nota y advertimos esta situación a las autoridades y nadie tomó cartas en el asunto, evidentemente pueden escolar barras bravas pero no esta movida de concientización y superación. Prioridades que le dicen", señaló Paulo Morales, presidente de la Asociación Civil TEActiva y coordinador de la Semana Azul.

El video sobre el accidente fue supervisado por el propio Juan Zemborain quien no quiso transmitir drama sino el verdadero espíritu del autismo: "Superar todos los desafíos que diariamente tenemos por delante, y siempre con la mejor actitud posible".

Actos centrales por el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo

Organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones de padres preparan los actos centrales por el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo que se realizarán este miércoles 2 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, La Plata y otros puntos del país en el marco de la Semana Azul.

Los eventos comenzaron el viernes pasado, cuando el Obelisco se iluminó de azul y las pantallas a su alrededor mostraron durante una hora la imagen de la campaña. La Semana Azul fue creada por un grupo de ONGs que se unieron para potenciar la visibilización del autismo a través de actividades colectivas y gratuitas.

En la previa del Día del Autismo, la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA) realizará este martes a las 17 una vigilia en el Templo Libertad, ubicado en la calle Libertad 769, para reflexionar y sensibilizar sobre los desafíos y avances en la construcción de una sociedad más inclusiva y accesible.

En la Ciudad de Buenos Aires, el acto central será este miércoles a las 16.15 en Plaza del Vaticano, frente al Teatro Colón, donde cientos de familias convocadas por TGD Padres TEA y otras organizaciones se reunirán en un evento histórico para visibilizar el autismo con juegos, espectáculos y actividades comunitarias. A las 18.30 comenzará la marcha de visibilización Marea Azul, que culminará alrededor de las 19.30.

Además, se realizará la Bicicleteada Marea Azul, que unirá San Isidro con Plaza del Vaticano. Partirá a las 14 desde el Instituto Román Rosell (Int. Tomkinson 2300), pasará a las 16 por el Estadio Monumental (Av. Udaondo y Av. Figueroa Alcorta) y a las 17 por el Monumento a los Españoles (Av. Libertador y Av. Sarmiento).

En Rosario, las actividades se concentrarán en el Monumento a la Bandera en el marco de la 14° Campaña "Rosario habla de autismo", declarada de interés municipal y provincial. A las 17 se hará la Feria "Nada de nosotros sin nosotros" y a las 19 será el acto central.

En La Plata, APAdeA realizará una jornada de charlas abiertas desde las 17 en Plaza Moreno. Habrá talleres para padres, stands informativos, actividades físicas inclusivas y espacio de consultas jurídicas, entre otras actividades recreativas para toda la familia.