Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 22 de marzo
Tras la lluvia, las mínimas rondarán entre los 14 y 17 grados de acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los detalles.
Tras las lluvias del sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que tanto el domingo como el lunes, las temperaturas no superarán los 24 grados. En tanto, las mínimas rondarán entre los 14 y 17 grados, siendo aún pronto para térmicas de un dígito. La buena noticia es que no habrá lluvias en ninguno de los dos días, aunque el viento soplará desde el Sur, por lo que se espera que el aire esté fresco.
El domingo 22 de marzo en CABA se espera un día agradable con nubosidad variable (nubes y claros), ambiente húmedo. Los vientos serán leves del este, y el riesgo de precipitaciones es bajo durante la mayor parte de la jornada
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Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad regresará paulatinamente a Buenos Aires. Para este lunes 23 de marzo, se espera una jornada con una máxima de 23 grados y una leve probabilidad de lluvias (50%) que apenas dejará 0.2 milímetros, un registro casi imperceptible. Los días martes, miércoles y jueves mantendrán una tendencia similar: cielos parcialmente nublados a despejados, sin precipitaciones a la vista y con temperaturas templadas que oscilarán entre los 11 y los 24 grados, ofreciendo un respiro ideal para quienes deben transitar por la vía pública.
No obstante, el verdadero cambio llegará hacia el cierre de la semana laboral. El viernes 27 de marzo será el día clave en el que el ansiado y temido temporal descargará toda su furia sobre la ciudad y sus alrededores. El organismo oficial advierte sobre un 70% de probabilidades de fuertes precipitaciones, con un acumulado proyectado de 22 milímetros de agua a lo largo de toda la jornada. Este volumen representa una cantidad de agua muy superior a la de los días previos, confirmando que el fenómeno meteorológico solo se había retrasado.
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