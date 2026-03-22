Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 22 de marzo

No obstante, el verdadero cambio llegará hacia el cierre de la semana laboral. El viernes 27 de marzo será el día clave en el que el ansiado y temido temporal descargará toda su furia sobre la ciudad y sus alrededores. El organismo oficial advierte sobre un 70% de probabilidades de fuertes precipitaciones, con un acumulado proyectado de 22 milímetros de agua a lo largo de toda la jornada. Este volumen representa una cantidad de agua muy superior a la de los días previos, confirmando que el fenómeno meteorológico solo se había retrasado.