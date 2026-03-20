Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 21 de marzo
Pasados por agua: así estarán porteños y bonaerenses este sábado, de acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para todo Buenos Aires, lo que por supuesto incluye a la Capital Federal y el Conurbano bonaerense. De esta manera, el organismo informó que el AMBA tendrá una jornada de sábado pasada por agua: las fuertes tormentas tendrán lugar tanto en la mañana como en la tarde.
Hacia la noche, las lluvias se disiparán y el cielo permanecerá parcialmente nublado. En tanto, el termómetro oscilará entre los 19 y 24 grados.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo seguirá el clima en el AMBA
Tanto el domingo como el lunes, las temperaturas no superarán los 24 grados. En tanto, las mínimas rondarán entre los 14 y 17 grados, siendo aún pronto para térmicas de un dígito. La buena noticia es que no habrá lluvias en ninguno de los dos días, aunque el viento soplará desde el Sur, por lo que se espera que el aire esté fresco.
El clima en el país: alerta naranja para Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos
El informe técnico detalla que se esperan ráfagas de viento excepcionales que podrían superar los 90 km/h, capaces de provocar caídas de árboles y daños en techos. Además, el organismo advirtió sobre la alta probabilidad de caída de granizo y una persistente actividad eléctrica que afectará a las zonas delimitadas en el mapa de alerta.
En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional estima un volumen de agua caída de entre 40 y 85 mm. No obstante, los especialistas aclararon que estas cifras son promedios generales y que, en sectores específicos, los acumulados podrían ser significativamente superiores, aumentando el riesgo de anegamientos localizados.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 11 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este viernes son Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
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