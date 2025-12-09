Una falsa amenaza de bomba del baterista de Pato Fontanet provocó caos en el aeropuerto de Mendoza

Tras el escándalo, Lamas fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia Federal, que llevará adelante la investigación por el hecho.

Entre los vuelos demorados se encontraba el que debía trasladar a los integrantes de Don Osvaldo hacia Buenos Aires, luego de que la banda se presentara el fin de semana en Mendoza. La banda creada por Patricio “Pato” Fontanet, ex líder de Callejeros, había brindado un show en el Arena Maipú el viernes.

El hecho provocó un gran malestar entre numerosos pasajeros, muchos de los cuales aguardaban su regreso a Buenos Aires luego de asistir a la Fiesta de la Cerveza, un evento que había reunido a varios cantantes y bandas, como Piti Fernández, La Franela, Ciro y los Persas.