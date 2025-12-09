Una falsa amenaza de bomba del baterista de Pato Fontanet provocó caos en el aeropuerto de Mendoza
Luis Lamas, integrante de la banda Don Osvaldo, fue aprehendido y quedó a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Luis Lamas, baterista invitado de la banda Don Osvaldo, liderada por Patricio Fontanet, fue el protagonista de momentos de caos y tensión en el aeropuerto de Mendoza tras asegurar que llevaba una bomba. La falsa amenaza obligó a evacuar la terminal aérea y generó importantes demoras en los vuelos.
El insólito episodio ocurrió el domingo por la noche cuando Lamas debía abordar un vuelo de regreso a Buenos Aires. Tras una serie de exabruptos y altercados, el baterista aseguró que “llevaba una bomba”, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.
En el hecho intervinieron de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Como principal medida, el aeropuerto de Mendoza tuvo que ser evacuado en su totalidad y, como consecuencia de esto, se generaron importantes demoras en los vuelos que estaban programados y malestar entre los pasajeros.
"Ante la amenaza pública, tenemos la obligación de activar los protocolos de seguridad", señalaron las autoridades del aeropuerto, que dispusieron una inspección completa de las instalaciones para confirmar que no hubiera ningún artefacto explosivo. La revisión duró varios minutos y afectó el normal funcionamiento de la estación aérea.
Luego de la inspección, se certificó que “no había ninguna bomba en el lugar” y que todo se había tratado de una broma de mal gusto por parte del baterista de Don Osvaldo
Tras el escándalo, Lamas fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia Federal, que llevará adelante la investigación por el hecho.
Entre los vuelos demorados se encontraba el que debía trasladar a los integrantes de Don Osvaldo hacia Buenos Aires, luego de que la banda se presentara el fin de semana en Mendoza. La banda creada por Patricio “Pato” Fontanet, ex líder de Callejeros, había brindado un show en el Arena Maipú el viernes.
El hecho provocó un gran malestar entre numerosos pasajeros, muchos de los cuales aguardaban su regreso a Buenos Aires luego de asistir a la Fiesta de la Cerveza, un evento que había reunido a varios cantantes y bandas, como Piti Fernández, La Franela, Ciro y los Persas.
