Javier Milei encabeza en Neuquén la apertura de un templo evangélico
El Presidente viajará este sábado para inaugurar el auditorio de la iglesia Jesús es Rey.
El presidente Javier Milei encabezará este sábado en Neuquén la apertura del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, cuyo pastor es Hugo Márquez, progenitor de la senadora nacional de La Libertad Avanza Nadia Márquez, cuyo nombre empezó a sonar como posible compañera de fórmula del Presidente para los comicios de 2027. Esa chance aún no se tradujo en una definición política formal.
La ceremonia arrancará a las 19 y contará con la presencia de referentes nacionales y provinciales del oficialismo. A la actividad también asistirán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a legisladores nacionales de La Libertad Avanza.
El inmueble que se inaugura pertenece a la iglesia Jesús es Rey, que conduce Hugo Márquez y cuya construcción se inició hace 15 años en la capital neuquina. El auditorio alberga a unas 4.000 personas y, según la propia familia Márquez, se costeó con los diezmos y las ofrendas de los fieles.
La inauguración tendrá lugar en el marco del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. El encuentro se desarrollará además pocos días antes de la visita del papa León XIV a la Argentina, aunque desde el entorno de la iglesia aclararon que la coincidencia de fechas no obedece a una motivación política o religiosa adicional.
El Presidente despega a las 17.30 de este sábado y se calcula que llegará cerca de las 19.10 al Aeropuerto Internacional de Neuquén, donde lo recibirá el gobernador Rolando Figueroa. Desde allí, se prevé su llegada al nuevo auditorio Jesús es Rey para las 19.20, donde lo recibirán los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo. A las 19:30 participará de la inauguración y brindará unas palabras. Después, los pastores y las autoridades de ACIERA y COMFEBA harán una oración y bendición al mandatario y a las autoridades presentes. El regreso está previsto para las 20:45 y su arribo a la Aerostación Militar Aeroparque será a las 22.25.
El nuevo edificio se emplaza frente a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) y prevé un auditorio para 4.000 personas sentadas, aunque en esta primera etapa habilitarán 2.500 plazas, según el medio LM Neuquén. La obra se erigió sobre un predio de 8.000 metros cuadrados que la iglesia compró en 2009. La piedra fundamental se colocó en 2012 y, desde entonces, se construyeron unos 6.600 metros cuadrados, incluidos los 2.500 destinados al auditorio. Uno de los rasgos más sobresalientes es su estructura: una doble viga metálica de 55 metros de largo y cinco metros de alto sostiene la cubierta curva del edificio.
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