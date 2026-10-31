Javier Milei encabeza en Neuquén la apertura de un templo evangélico

El Presidente despega a las 17.30 de este sábado y se calcula que llegará cerca de las 19.10 al Aeropuerto Internacional de Neuquén, donde lo recibirá el gobernador Rolando Figueroa. Desde allí, se prevé su llegada al nuevo auditorio Jesús es Rey para las 19.20, donde lo recibirán los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo. A las 19:30 participará de la inauguración y brindará unas palabras. Después, los pastores y las autoridades de ACIERA y COMFEBA harán una oración y bendición al mandatario y a las autoridades presentes. El regreso está previsto para las 20:45 y su arribo a la Aerostación Militar Aeroparque será a las 22.25.