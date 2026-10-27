Una mujer fue inducida al coma y pelea por su vida tras ser ferozmente atacada por tres perros en Cañuelas

Amputación de urgencia y asistencia médica

Tras el dramático episodio, fue el propio dueño de los animales quien auxilió a la víctima y la trasladó de urgencia al Hospital Cuenca Alta. Una vez en el centro de salud, los profesionales constataron un cuadro de lesiones extremas que presentaba riesgo de vida, por lo que debieron someterla a una cirugía de urgencia para realizarle la amputación traumática del brazo derecho.