Una mujer fue inducida al coma y pelea por su vida tras ser ferozmente atacada por tres perros en Cañuelas
Los animales saltaron el paredón de una propiedad lindera, ingresaron a la vivienda de la víctima y le provocaron heridas de extrema gravedad que obligaron a amputarle el brazo derecho.
Una mujer de 58 años se encuentra internada en estado crítico, en coma inducido y con pronóstico reservado, luego de sufrir un brutal ataque por parte de tres perros de raza ovejero belga en la localidad de Máximo Paz, en el partido bonaerense de Cañuelas. La agresión ocurrió en una vivienda de la calle San Eduardo y generó una profunda conmoción en la zona.
De acuerdo con la denuncia formal radicada por la familia de la víctima, el violento episodio se desencadenó cuando los canes lograron saltar el muro que divide ambas propiedades e irrumpieron de manera sorpresiva en el domicilio de la mujer, donde la arrinconaron y la atacaron salvajemente provocándole graves desgarros.
Amputación de urgencia y asistencia médica
Tras el dramático episodio, fue el propio dueño de los animales quien auxilió a la víctima y la trasladó de urgencia al Hospital Cuenca Alta. Una vez en el centro de salud, los profesionales constataron un cuadro de lesiones extremas que presentaba riesgo de vida, por lo que debieron someterla a una cirugía de urgencia para realizarle la amputación traumática del brazo derecho.
Asimismo, los informes médicos detallaron que la mujer sufrió severas infecciones en ambas piernas a raíz de las profundas mordeduras sufridas durante el ataque. Aunque en las últimas horas los facultativos reportaron una leve mejoría en su cuadro general, la paciente continúa bajo estricta observación en el área de terapia intensiva.
Imputación judicial y medidas de zoonosis
A raíz de la gravedad del hecho, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio interviniente caratuló inicialmente la causa como lesiones culposas, imputando formalmente a los dueños de los animales, identificados como Nicolás Urrutia y María Belén Plastina. No obstante, las autoridades policiales señalaron que la tipificación penal se agravará a lesiones gravísimas debido a la pérdida irreversible del miembro superior.
En paralelo, personal de la Dirección de Zoonosis del municipio de Cañuelas intervino para aplicar los protocolos sanitarios correspondientes sobre los tres perros involucrados. Los animales quedaron bajo observación antirrábica y deberán cumplir con un aislamiento obligatorio con bozal en el domicilio de sus propietarios, mientras la Justicia define las pericias y medidas complementarias sobre el destino de los canes.
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