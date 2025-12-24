Una mujer policía mató a balazos a dos motochorros que quisieron asaltarla en Quilmes

El caso es investigado por el fiscal Javier Barrera, de la UFI No 7 del Departamento Judicial de Quilmes, que deberá determinar si la oficial actuó en legítima defensa o si se cometieron excesos durante el fugaz, repentino y trágico tiroteo.

Por el momento la oficial no está detenida.

Mientras tanto, la zona quedó acordonada para que personal de la Policía Científica pueda hacer sus pericias en el lugar del hecho.

Trapitos se enfrentaron con la Policía en Quilmes

Trapitos y uniformados de la Policía Bonaerense se enfrentaron días atrás frente al Consejo Deliberante del municipio bonaerense de Quilmes mientras se debatía un proyecto para organizar y reglamentar el funcionamiento del estacionamiento en la zona.

El enfrentamiento comenzó cerca del mediodía cuando los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza al establecimiento donde se estaba tratando el proyecto que busca regular la actividad de los cuidacoches en el municipio.