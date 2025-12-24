Una mujer policía mató a balazos a dos motochorros que quisieron asaltarla en Quilmes
La oficial volvía a su casa con los regalos de Navidad recién comprados y tuvo que enfrentarse a un hombre y una mujer que intentaron robarle a mano armada.
Una oficial de policía mató este miércoles a dos motochorros que intentaron robarle en la puerta de su casa en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Lo que empezó como una compra de último momento se convirtió en una tragedia en medio de la calle.
La secuencia apenas la oficial estacionó su auto cerca de la esquina de San Mauro Castelverde y General Acha, en Quilmes. La mujer estaba de franco y había ido a hacer compras para la celebración de Navidad, pero cuando llegó a su casa se vio rodeada por dos motochorros que estaban armados.
Los delincuentes eran un hombre y una mujer que llegaron a bordo de una moto e intentaron asaltar a la policía, quien a su vez sacó su arma reglamentaria y los encañonó para resistirse al robo.
De un momento a otro se produjo un tiroteo en la calle, en el cual la primera víctima fatal fue la mujer que estaba en la moto. Su cómplice intentó huir dejándola atrás, pero la oficial de Policía le disparó y también lo mató, informó MDZ Online.
Apenas terminó la balacera alguien llamó al 911 y llegaron al lugar tres ambulancias del SAME y varios patrulleros de la Policía bonaerense.
El caso es investigado por el fiscal Javier Barrera, de la UFI No 7 del Departamento Judicial de Quilmes, que deberá determinar si la oficial actuó en legítima defensa o si se cometieron excesos durante el fugaz, repentino y trágico tiroteo.
Por el momento la oficial no está detenida.
Mientras tanto, la zona quedó acordonada para que personal de la Policía Científica pueda hacer sus pericias en el lugar del hecho.
