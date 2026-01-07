Una pareja de policías fue atacada por motochorros en Burzaco: uno podría no volver a caminar
La oficial recibió cinco disparos en un feroz asalto y está internada en una clínica porteña. Su pareja también sufrió dos tiros, pero está fuera de peligro.
Dos motochorros intentaron robar una moto sin saber que quien la conducía era un sargento de la Policía Bonaerense y que, detrás de él, a bordo de un Volkswagen Gol Trend negro, venía su pareja, oficial ayudante de la misma fuerza.
A la altura de la localidad de Burzaco los ladrones abordaron al suboficial, su pareja lo quiso defender y, entonces, se produjo un enfrentamiento armado: ella recibió cinco disparos y no se sabe si volverá a caminar. El sábado 2 de enero, cerca de las 22, un llamado al 911 alertó que dos policías habían sido víctimas del ataque de dos motochorros que les dispararon para robarles.
De acuerdo a las fuentes consultadas, Guillén Ledesma, un sargento de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de Lomas de Zamora, conducía su moto Duke 390 por la ruta provincial 4, también conocida como la avenida Monteverde, a la altura de Burzaco. Iba acompañado de un menor.
A pocos metros, siguiéndolos, se encontraba circulando en un Volkswagen Gol la sargento ayudante Agostina Medina, quien se desempeña como numeraria de la Base Vial de Almirante Brown.
La familia regresaba a su casa cuando todo cambió en el cruce con la calle Pino, un sector donde predominan los locales comerciales a ambos lados de la ancha avenida y hay pocas viviendas particulares cerca. Allí, dos motochorros le cerraron camino al hombre para robarle su moto, la misma que había publicado para vender o cambiarla por un auto.
Medina se identificó como personal policial al ver el ataque a su pareja e intercambió disparos con los agresores. Los atacantes huyeron, pero los dos policías resultaron heridos.
Personal del Comando de Almirante Brown y ambulancias trasladaron a las víctimas al Hospital Meléndez. Los médicos constataron que Guillén Ledezma recibió heridas de arma de fuego en ambas piernas.
Mientras que Medina recibió cinco impactos de bala: en la zona de la nalga, región lumbar, pierna y mano izquierda, por lo que fue ingresada a quirófano para retirar tejido dañado de uno de sus riñones. Fuentes del caso dijeron que le quedaron hematomas internos que podrían requerir una nueva operación.
Según el informe médico inicial, esquirlas de proyectil produjeron daño en la columna vertebral de Medina, lo que le afectaría la movilidad de las extremidades inferiores.
Por ello, la oficial ayudante luego fue derivada a la Clínica Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires. Allí,detectaron que tenía un proyectil alojado a nivel lumbar, abarcando parte del canal medular. Medina permanece internada en la unidad de terapia intensiva, bajo monitoreo estricto, sin riesgo de vida, y a la espera de una intervención quirúrgica destinada a descomprimir la zona afectada de la médula.
En cuanto a la investigación, La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Juan Manuel Baloira, ordenó las pericias en el arma de la policía, su auto y la moto de la pareja, que quedó en el lugar.
Según el relevamiento de cámaras de seguridad, los motochorros huyeron por la ruta provincial 4. Utilizaban cascos negros y la moto no tenía chapa patente visible. Investigadores de la DDI de Lomas de Zamora y de la SubDDI de Almirante Brown, junto con la comisaría de Malvinas Argentinas de Almirante Brown, están trabajando para identificar a los sospechosos.
