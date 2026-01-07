Una pareja de policías fue atacada por motochorros en Burzaco: uno podría no volver a caminar

Medina se identificó como personal policial al ver el ataque a su pareja e intercambió disparos con los agresores. Los atacantes huyeron, pero los dos policías resultaron heridos.

Personal del Comando de Almirante Brown y ambulancias trasladaron a las víctimas al Hospital Meléndez. Los médicos constataron que Guillén Ledezma recibió heridas de arma de fuego en ambas piernas.

Mientras que Medina recibió cinco impactos de bala: en la zona de la nalga, región lumbar, pierna y mano izquierda, por lo que fue ingresada a quirófano para retirar tejido dañado de uno de sus riñones. Fuentes del caso dijeron que le quedaron hematomas internos que podrían requerir una nueva operación.

Según el informe médico inicial, esquirlas de proyectil produjeron daño en la columna vertebral de Medina, lo que le afectaría la movilidad de las extremidades inferiores.

Por ello, la oficial ayudante luego fue derivada a la Clínica Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires. Allí,detectaron que tenía un proyectil alojado a nivel lumbar, abarcando parte del canal medular. Medina permanece internada en la unidad de terapia intensiva, bajo monitoreo estricto, sin riesgo de vida, y a la espera de una intervención quirúrgica destinada a descomprimir la zona afectada de la médula.

En cuanto a la investigación, La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Juan Manuel Baloira, ordenó las pericias en el arma de la policía, su auto y la moto de la pareja, que quedó en el lugar.

Según el relevamiento de cámaras de seguridad, los motochorros huyeron por la ruta provincial 4. Utilizaban cascos negros y la moto no tenía chapa patente visible. Investigadores de la DDI de Lomas de Zamora y de la SubDDI de Almirante Brown, junto con la comisaría de Malvinas Argentinas de Almirante Brown, están trabajando para identificar a los sospechosos.