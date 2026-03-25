Una vecina de Mariano Acosta denunció que su sobrino resultó herido en la cabeza por una garrafa

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Fuentes municipales informaron que el chico ingresó a quirófano, donde le realizarán una operación para cerrar la herida. Sufrió un corte en la cabeza. “Se encuentra lúcido”, dijeron.

“Las garrafas volaban a dos cuadras. Cuando yo salí había un trabajador tirado en el piso todo quemado y después otros dos del otro lado”, relató la tía del joven.

Otros vecinos también relataron el impacto del episodio. Noelia, que vive en las inmediaciones, contó que el incendio comenzó temprano. “Esto empezó a las 7 y no salimos de casa porque nos dijeron que estaban explotando las garrafas. De fondo de mi casa se veía el humo”, explicó.

La mujer indicó que no vio personas heridas, aunque sí daños materiales en viviendas cercanas. “A la casa de al lado se le rompieron los vidrios”, detalló. También señaló que en el lugar trabajan varias dotaciones de bomberos y advirtió que hay un jardín de infantes en la zona.

Ricardo, otro vecino que vive a una cuadra del depósito, describió una escena de gran violencia. “Ahora está todo más controlado porque vinieron los bomberos. Pero fue un desastre y una desgracia”, afirmó.

Según su testimonio, podría haber personas con heridas graves e incluso amputaciones. “Tres personas quemadas, a una le habrían amputado la mano y a una mujer las piernas”, sostuvo.

También recordó el momento en que comenzó el incendio. “Me levanté a las 6 de la mañana y mi mujer me avisó que tembló la ventana. A media cuadra escuché una explosión”, contó.

En medio del caos, aseguró que las garrafas salían despedidas por el aire. “Empezaron a volar garrafas, una cayó en el patio de mi casa. Por todos lados caían garrafas”, relató.

El incendio, que es combatido por varias dotaciones de bomberos, generó columnas de humo visibles desde varias cuadras y obligó a vecinos a autoevacuarse ante el riesgo de nuevas explosiones.