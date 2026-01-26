El prontuario detrás del crimen de Merlo: el asesino del transportista debía estar en prisión

Jorge Abelardo Acosta transportista merlo

La fuga finalizó tras chocar a casi mil metros, en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Garay. Al momento de su detención, los agentes del Comando de Patrullas de Merlo le secuestraron una pistola marca Astra A-75, calibre 9 milímetros, que tenía pedido de secuestro. Ya bajo custodia, Lezcano se negó a declarar ante la fiscal Adriana Sánchez Corripio, titular de la UFI N° 8 de Morón.

La imputación en su contra es contundente: homicidio criminis causa, cuatro hechos de robo automotor —uno en grado de tentativa—, resistencia a la autoridad agravada y portación ilegal de arma de guerra. Un prontuario que vuelve a poner en el centro del debate las fallas del sistema penal y las consecuencias de un delincuente que, pese a estar condenado y ser buscado, volvió a matar en libertad.