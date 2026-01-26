Crimen a plena luz del día en Merlo: asesinaron a un transportista en un violento robo

De acuerdo a la información aportada por el sitio Primer Plano Online, el acusado portaba un arma Astra calibre 9 milímetros, que tenía pedido de secuestro vigente. En tanto, dentro de la camioneta de la víctima fue hallado el bolso con dinero en moneda nacional y extranjera que Acosta llevaba consigo al momento del ataque.

La fiscal Adriana Suárez Corripio dispuso la realización de la autopsia, que confirmó que el transportista murió a causa de un disparo en el tórax. El detenido quedó imputado por homicidio criminis causa, robo automotor agravado por el uso de arma de fuego, resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de guerra. El caso generó fuerte conmoción en Merlo.