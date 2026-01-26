Crimen a plena luz del día en Merlo: asesinaron a un transportista en un violento robo
La víctima, de 64 años, fue ejecutada de un disparo en el tórax frente a un comercio del centro. El agresor protagonizó una extensa huida hasta ser detenido.
Un brutal episodio de inseguridad sacudió al centro de Merlo este sábado por la mañana, cuando un transportista de 64 años fue asesinado a quemarropa durante un asalto cometido en plena vía pública. El crimen ocurrió frente a una casa de repuestos de autos ubicada en la intersección de Salta y Balbín, una zona de alto tránsito, y dejó como saldo una víctima fatal y un delincuente detenido tras una persecución que incluyó choques, disparos y múltiples robos de vehículos.
La víctima fue identificada como Abelardo Jorge Acosta, un transportista que acababa de estacionar su camioneta Ford Ranger Limited cuando fue sorprendido por el atacante. Acosta llevaba consigo un bolso que contenía pesos y dólares, aunque ese dinero no llegó a ser sustraído. Según las primeras reconstrucciones, el agresor lo abordó directamente y le disparó a quemarropa, sin que mediara resistencia, provocándole una herida mortal en el tórax.
El autor del homicidio, identificado como D.G.L. (41), había llegado al lugar a bordo de un Peugeot 207 gris que había sido robado horas antes en la calle México al 600, en el barrio de Libertad. Tras efectuar el disparo, intentó escapar con ese mismo vehículo, pero chocó a pocas cuadras y se vio obligado a abandonarlo. Testigos del ataque alertaron de inmediato al 911, lo que permitió el rápido despliegue de un operativo policial en la zona.
Lejos de finalizar allí, la secuencia de violencia continuó durante la fuga. En la esquina de Córdoba y Balbín, el delincuente asaltó a otro conductor a punta de pistola y le robó una Renault Kangoo. El Comando de Patrullas de Merlo inició una persecución que se extendió por varias cuadras y culminó en Cámpora y Pavón, donde se produjo un nuevo choque y un intercambio de disparos frente a los efectivos.
A pesar de ese enfrentamiento, el agresor logró escapar nuevamente, apropiándose esta vez de una Citroën Berlingo. La huida terminó minutos más tarde, cuando volcó el vehículo en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Garay. Allí fue finalmente reducido y detenido por la policía, poniendo fin a una secuencia que mantuvo en vilo a todo el distrito.
De acuerdo a la información aportada por el sitio Primer Plano Online, el acusado portaba un arma Astra calibre 9 milímetros, que tenía pedido de secuestro vigente. En tanto, dentro de la camioneta de la víctima fue hallado el bolso con dinero en moneda nacional y extranjera que Acosta llevaba consigo al momento del ataque.
La fiscal Adriana Suárez Corripio dispuso la realización de la autopsia, que confirmó que el transportista murió a causa de un disparo en el tórax. El detenido quedó imputado por homicidio criminis causa, robo automotor agravado por el uso de arma de fuego, resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de guerra. El caso generó fuerte conmoción en Merlo.
