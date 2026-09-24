Usaba un club de bochas para vender drogas en Córdoba y terminó detenido

Por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico interviniente, el hombre quedó a disposición de la Justicia y detenido por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Más de 20 detenidos, armas, cocaína y 1.500 dosis de estupefacientes

Más de 20 detenidos, armas, cocaína y 1.500 dosis de estupefacientes

Un megaoperativo se llevó a cabo en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, donde la Policía local concretó la detención hasta el momento de 23 personas, entre ellos, una mujer que era intensamente buscada por la Justicia.

Según fuentes policiales, los sospechosos fueron detenidos por los delitos de: robo, lesiones graves, estafas, encubrimiento, asociación ilícita, amenazas, violencia familiar, homicidio en ocasión de robo y daños.

Durante los allanamientos, en total se encontraron, tres armas de fuego, dos réplicas y 102 cartuchos

Las acciones son llevadas adelante por efectivos de Investigaciones Criminales, con la colaboración del Comando de Acción Preventiva y Unidades Especiales.

Durante los allanamientos, en total se encontraron, tres armas de fuego, dos réplicas y 102 cartuchos. Entre las drogas halladas había más de cien pastillas, cuatro ladrillos de cocaína, marihuana compactada y 1.500 dosis de estupefacientes.

El operativo se realizó en distintos puntos de la ciudad

Además, se secuestraron 71 celulares, cuatro dispositivos tecnológicos, un auto, dinero en efectivo y balanzas de precisión, entre otros elementos.

Además, 16 personas que se encontraban desaparecidas fueron localizadas, tras la activación del protocolo de búsqueda y el trabajo articulado con la Justicia.

El operativo fue supervisado por el subjefe Alberto Bietti y el director general de Investigaciones Criminales Carlos Palaver, acompañados del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.