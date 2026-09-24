Usaba un club de bochas para vender drogas en Córdoba y terminó detenido
El hombre, de 49 años, fue arrestado en Laboulaye. En otro operativo, 23 personas fueron detenidas y se secuestraron 1.500 dosis de estupefacientes.
Un hombre de 49 años fue detenido en la localidad de Laboulaye, provincia de Córdoba, acusado de vender drogas en un club de bochas donde trabajaba, lugar que era utilizado como una especie de búnker. En otro operativo contra el narcotráfico, 23 personas fueron detenidas y se secuestraron 1.500 dosis de estupefacientes.
El arresto fue llevado a cabo durante un procedimiento realizado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), en el marco de una investigación vinculada a la presunta comercialización de drogas.
Cayó en Córdoba: comercializaba cocaína desde un club de bochas
Tras las pruebas obtenidas, los agentes llevaron a cabo dos allanamientos en el barrio Santa Rita de la mencionada localidad cordobesa. Uno de los operativos tuvo lugar en un club de bochas donde el acusado trabajaba como colaborador. De acuerdo con lo establecido durante la investigación, el lugar era utilizado como un punto de venta de drogas.
Durante la inspección en una oficina administrativa utilizada por la comisión del club, los investigadores encontraron varias dosis de cocaína, dinero y otros elementos considerados de interés para la causa.
El otro allanamiento se llevó a cabo en la vivienda del sospechoso, ubicada sobre calle Wilde sin número, también en barrio Santa Rita. Según la investigación, ese domicilio también funcionaba como un búnker.
Por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico interviniente, el hombre quedó a disposición de la Justicia y detenido por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
Más de 20 detenidos, armas, cocaína y 1.500 dosis de estupefacientes
Un megaoperativo se llevó a cabo en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, donde la Policía local concretó la detención hasta el momento de 23 personas, entre ellos, una mujer que era intensamente buscada por la Justicia.
Según fuentes policiales, los sospechosos fueron detenidos por los delitos de: robo, lesiones graves, estafas, encubrimiento, asociación ilícita, amenazas, violencia familiar, homicidio en ocasión de robo y daños.
Las acciones son llevadas adelante por efectivos de Investigaciones Criminales, con la colaboración del Comando de Acción Preventiva y Unidades Especiales.
Durante los allanamientos, en total se encontraron, tres armas de fuego, dos réplicas y 102 cartuchos. Entre las drogas halladas había más de cien pastillas, cuatro ladrillos de cocaína, marihuana compactada y 1.500 dosis de estupefacientes.
Además, se secuestraron 71 celulares, cuatro dispositivos tecnológicos, un auto, dinero en efectivo y balanzas de precisión, entre otros elementos.
Además, 16 personas que se encontraban desaparecidas fueron localizadas, tras la activación del protocolo de búsqueda y el trabajo articulado con la Justicia.
El operativo fue supervisado por el subjefe Alberto Bietti y el director general de Investigaciones Criminales Carlos Palaver, acompañados del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.
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