Video: un hombre arrastró con su auto a un inspector de tránsito durante cinco cuadras
El agente quedó sobre el capot del auto. Tras ser interceptado por la Policía de Córdoba, el automovilista prófugo fue detenido y se constató que el efectivo estaba ileso.
Un inspector de tránsito de la ciudad de Córdoba fue trasladado durante cinco cuadras sobre el capot de un auto después de que el conductor intentara evadir un control vehicular. Tras ser interceptado por la Policía, el joven fue detenido y se constató que el agente estaba ileso.
El episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves, mientras efectivos policiales colaboraban con personal municipal en un control vehicular en Deodoro Roca y Plaza España, en el barrio Nueva Córdoba. Allí observaron que un Chevrolet Corsa realizó una maniobra para intentar evadir el procedimiento.
Al intentar escapar del lugar, el conductor embistió a un inspector de tránsito. Las imágenes muestran al agente, con un chaleco verde flúor, boca abajo sobre el capot de un auto rojo mientras el conductor avanzaba por bulevar Chacabuco. El inspector se sujetó de los laterales del parabrisas para evitar caer. Durante el recorrido, peatones y otros conductores le gritaban al automovilista que frenara y pedían la intervención de la Policía.
El conductor continuó su marcha durante unas cinco cuadras. Finalmente, los efectivos lograron detener el auto en bulevar Chacabuco al 459, a pocos metros del cruce con bulevar Illia. El momento en que el hombre fue obligado a bajar del auto y quedó detenido también fue registrado por las cámaras.
Según la información policial, el agente municipal no sufrió heridas y rechazó ser atendido por un servicio de emergencias. Después de la intervención policial, el auto quedó secuestrado. El conductor fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.
El subsecretario de Movilidad y Tránsito, Eduardo Ramírez, confirmó que el inspector “se encuentra bien”.
“Por supuesto conmocionado por todo lo sucedido anoche, pero físicamente bien, y por supuesto acompañado por todo el equipo de trabajo de la Municipalidad de Córdoba”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.
El funcionario dio “la misma versión” que la fuerza policial. “En un control de alcoholemia, de uno de los tantos que realizamos todos los días en la ciudad de Córdoba, a este conductor se lo frena para pedirle la documentación general que se le pide a todos los conductores de la ciudad de Córdoba”, relató.
Y luego completó: “No llegamos a pedirle documentación porque rápidamente cierra el vidrio y acelera, y sucede esto de que el inspector se tiene que colgar del capot del vehículo porque seguramente hubiese sucedido algo peor, lo hubiese atropellado. Y lo lleva durante cuatro cuadras de una manera alocada hasta que la policía puede intervenir y, por supuesto, frenar el vehículo”.
“Es una situación de locura total. Podría haber pasado algo muchísimo más grave. Cuando digo muchísimo más grave me refiero a la muerte de un inspector”, afirmó Ramírez.
“Nosotros no solamente tenemos un protocolo, sino que la policía municipal está capacitándose continuamente con la Agencia Internacional Iniciativa Bloomberg, todos los parámetros de dónde pararnos para evitar cualquier situación como la que acabamos de vivir anoche”, explicó el funcionario.
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