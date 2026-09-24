Video: un hombre arrastró con su auto a un inspector de tránsito durante cinco cuadras

El subsecretario de Movilidad y Tránsito, Eduardo Ramírez, confirmó que el inspector “se encuentra bien”.

“Por supuesto conmocionado por todo lo sucedido anoche, pero físicamente bien, y por supuesto acompañado por todo el equipo de trabajo de la Municipalidad de Córdoba”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

El funcionario dio “la misma versión” que la fuerza policial. “En un control de alcoholemia, de uno de los tantos que realizamos todos los días en la ciudad de Córdoba, a este conductor se lo frena para pedirle la documentación general que se le pide a todos los conductores de la ciudad de Córdoba”, relató.

Y luego completó: “No llegamos a pedirle documentación porque rápidamente cierra el vidrio y acelera, y sucede esto de que el inspector se tiene que colgar del capot del vehículo porque seguramente hubiese sucedido algo peor, lo hubiese atropellado. Y lo lleva durante cuatro cuadras de una manera alocada hasta que la policía puede intervenir y, por supuesto, frenar el vehículo”.

“Es una situación de locura total. Podría haber pasado algo muchísimo más grave. Cuando digo muchísimo más grave me refiero a la muerte de un inspector”, afirmó Ramírez.

“Nosotros no solamente tenemos un protocolo, sino que la policía municipal está capacitándose continuamente con la Agencia Internacional Iniciativa Bloomberg, todos los parámetros de dónde pararnos para evitar cualquier situación como la que acabamos de vivir anoche”, explicó el funcionario.