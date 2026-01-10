Usaban a mellizas de 7 años para vender droga en Rosario: detuvieron a 39 narcos

Y agregó: “Son chicos y chicas que estaban con sus familias que se dedican a esa actividad”.

Fuentes oficiales aclararon que los padres de los menores no se encuentran detenidos hasta el momento.

Por su parte, el fiscal regional Matías Merlo subrayó la importancia del operativo conjunto: “Trabajo coordinado con las fuerzas provinciales, con las fuerzas federales, a los fines de que los hechos que van sucediendo poder tener una respuesta más inmediata”.

En el marco de las requisas, la Policía incautó: 12 armas de fuego de distintos calibres y municiones, un kilo de cocaína, fraccionada y sin fraccionar, vehículos, gran cantidad de teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de drogas.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia provincial mientras se profundiza la investigación para determinar responsabilidades y vínculos entre los distintos detenidos.