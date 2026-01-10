Usaban a mellizas de 7 años para vender droga en Rosario: detuvieron a 39 narcos
Las menores se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad y los utilizaban para la venta de drogas.
Una serie de 69 allanamientos simultáneos desplegados en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y sectores clave de los barrios Las Flores y Plata dejó como saldo 39 personas detenidas, además del rescate de tres niños que eran utilizados para actividades vinculadas al narcotráfico.
Los procedimientos fueron ordenados por seis fiscales en el marco de investigaciones relacionadas con hechos de violencia y un homicidio reciente, en el que incluso resultó herido un menor de siete años.
Durante los operativos, los investigadores encontraron a dos mellizas de siete años en una vivienda y a un niño de once en otra casa que funcionaba como punto de venta y fraccionamiento de estupefacientes. Los tres menores fueron puestos inmediatamente bajo resguardo de la Secretaría de Niñez, al encontrarse en condiciones de alta vulnerabilidad.
El fiscal de la Unidad de Microtráfico, Franco Carbone, brindó detalles sobre el hallazgo: “Fueron 3 niños en situación de vulnerabilidad, uno en un domicilio, dos en otro domicilio más, es algo frecuente que venimos observando en casos de microtráfico donde el narco se vale de personas en situación de vulnerabilidad y de menores de edad”.
Además, explicó la modalidad de utilización de los chicos: “Usaban a los menores para comerciar estupefaciente, hacían pasamanos, tenemos captadas secuencias fílmicas de personal policial que hizo tarea de campo”.
Y agregó: “Son chicos y chicas que estaban con sus familias que se dedican a esa actividad”.
Fuentes oficiales aclararon que los padres de los menores no se encuentran detenidos hasta el momento.
Por su parte, el fiscal regional Matías Merlo subrayó la importancia del operativo conjunto: “Trabajo coordinado con las fuerzas provinciales, con las fuerzas federales, a los fines de que los hechos que van sucediendo poder tener una respuesta más inmediata”.
En el marco de las requisas, la Policía incautó: 12 armas de fuego de distintos calibres y municiones, un kilo de cocaína, fraccionada y sin fraccionar, vehículos, gran cantidad de teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de drogas.
Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia provincial mientras se profundiza la investigación para determinar responsabilidades y vínculos entre los distintos detenidos.
