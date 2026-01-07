Javier Milei disolvió el Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario
De acuerdo con el gobierno de Javier Milei el objetivo del grupo creado para garantizar la seguridad en Rosario ya fue alcanzado por lo que avanzó en su desmantelamiento.
El gobierno de Javier Milei disolvió este miércoles el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO). Así quedó plasmado en la Resolución 4/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.
Entre los considerandos de la medida, el gobierno libertario aseguró que la decisión se basó en que ya se cumplieron los objetivos planteados inicialmente, entre ellos, la disminución en la cifra de homicidios. Asimismo, remarcaron que ya había otros dispositivos nacionales capaces de cubrir sus tareas.
Al momento de su creación, hace casi dos años, se definió que el GEANRO tendría "por objeto colaborar con la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y su Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en hechos relacionados con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos”.
De la misma manera, se había ordenado que el comando fuera compuesto por dos representantes de cada una de las fuerzas de seguridad y federales. Entre ellas, se incluyó a la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
Según los datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, las cifras mostraron descensos notables en homicidios y heridos por armas de fuego. Mientras que entre enero y diciembre de 2023 se registraron 398 víctimas de homicidio en esa provincia, al año siguiente ese número cayó a 176, lo que implicó una reducción superior al 55%.
En el departamento Rosario, la merma fue todavía más marcada, ya que de 261 homicidios en 2023 se pasó a 90 víctimas en el mismo periodo de 2024, una baja mayor al 65%. Asimismo, las personas heridas con armas de fuego en Rosario registraron otra caída significativa: de 801 en 2023 se llegó a 353 en 2024, es decir, más del 55% menos.
La continuidad en la mejoría de estos indicadores llevó a las autoridades a orientar una redistribución de recursos estatales en la ciudad, con la intención de focalizar los esfuerzos en la optimización y eficiencia de las fuerzas federales en terreno.
Resolución 4/2026:
