Ushuaia amaneció con carteles en rechazo a la visita del Presidente: "Patria o Javier Milei"

Inédito: Javier Milei inicia desde hoy una recorrida por las provincias

El presidente Javier Milei intenta intensificar su actividad de campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, por lo que este lunes, estará en Ushuaia, Tierra del Fuego, en un acto con el que busca respaldar a sus candidatos locales. El equipo de La Libertad Avanza (LLA) planea que el jefe de Estado recorra entre diez y trece provincias antes de la votación, algo que no hizo, hasta ahora, a lo largo de su mandato.

El propio Milei anticipó su visita a la ciudad fueguina a través de X: “Nos vemos en Tierra del Fuego”. El mensaje concluyó con su habitual frase de cabecera: “A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!”.

En Ushuaia, Milei se mostrará junto a los candidatos de LLA: Agustín Coto (Senado) y Miguel Rodríguez (Diputados). Coto adelantó en declaraciones radiales que se espera una "caminata por la calle con la gente" a las 18 horas, además de otras visitas estratégicas durante el día.

Se trata de las primeras definiciones de la mesa de campaña, que encabezó el viernes pasado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a sus equipos de comunicación y los del asesor Santiago Caputo. El encuentro duró más de una hora y luego la mayoría de sus participantes se trasladaron a las oficinas del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Según la agencia Noticias Argentinas, la estrategia de campaña de LLA busca recuperar “la épica” del movimiento y contrarrestar la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Tras visitar Córdoba (donde se formalizó el inicio de campaña), y con Tierra del Fuego como próxima parada, la agenda del Presidente incluye provincias como Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro.

El libertario también hará una parada en Mar del Plata, ciudad clave de la provincia de Buenos Aires, para reafirmar personalmente el rumbo económico y político de su administración en el tramo final de la contienda con la oposición.