Ushuaia: evacuaron por amenaza de bomba un vuelo en el que iban Marcelo Polino y Carmen Barbieri

"Último momento: Amenaza de bomba en el vuelo de AR 1883 Ushuaia Buenos Aires Nos bajaron @Carmen_LaLeona No dan info está la PSA y Fuerza aérea", lamentó Polino junto a las imágenes, en las que los ve a todos los pasajeros en un descampado cercano a la pista, en donde se observa el avión.

En el video se puede escuchar a Carmen diciendo “Que sirva de algo”, reflejando la tensión del momento mientras los pasajeros eran retirados del avión.

El vuelo debió aterrizar de emergencia y todos los pasajeros fueron evacuados rápidamente. Hasta el momento, las autoridades no brindaron más detalles sobre la situación, dejando a todos en espera de novedades y con la esperanza de que solo haya sido una falsa alarma.

De acuerdo con Pronto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un operativo especial en el lugar, revisando exhaustivamente el equipaje de los pasajeros con un escáner móvil, mientras expertos en explosivos registraban el interior del avión.

amenaza de bomba

Polino indicó que desde la tripulación le explicaron que no le daban demasiada información para que la gente "no se ponga como loca", y relató: “Nos bajaron en el medio del campo, al lado de la montaña, cagados de frío. Primero vino la policía aeroportuaria y se llevaron a dos tipos. Vinieron los perros y todo eso. Después nos bajaron a todos nosotros. De hecho, no tenemos ni las mochilas. Bajamos como estábamos. Por suerte ahora estamos adentro del aeropuerto en una sala”.

En la misma línea, la actriz indicó que “está todo bien", y señaló: "Por suerte, tranquila. Estamos acá con Marcelo. Nunca estuvimos nerviosos, pero sí indignados por la falta de información. Por suerte nos tocaron pasajeros tranquilos. Nadie entró en pánico".

“Estuvimos como 30 minutos al borde de una montaña nevada esperando que nos vengan a buscar, porque el avión aterrizó muy lejos del lugar de la sala de control por si explotaba, explotaba en la montaña”, contó la también conductora.