Caos: continúa el paro de colectivos y la protesta en General Paz

"La muerte del compañero se sumó a una cantidad de episodios de inseguridad que afecta a los choferes, en especial en toda el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), por lo que la UTA dice basta y anticipa que las medidas se profundizarán en tanto las autoridades no garanticen las condiciones mínimas de seguridad para el trabajo en el sector", afirmó.

Fernández sostuvo en el comunicado que la huelga comenzó a las 7.30 en toda la zona oeste del Gran Buenos Aires, luego del asesinato esta madrugada de Barrientos, quien recibió un disparo en el pecho después que dos delincuentes intentaron robar en un colectivo en la localidad de Virrey del Pino, partido provincial de La Matanza.

En tanto, el cuerpo de delegados y los trabajadores de la línea 60 decidieron esta tarde "la abstención de tareas" y la convocatoria a asambleas generales en repudio por el crimen de Barrientos, y se solidarizaron "en este momento tan doloroso con los compañeros de la línea 620 y la familia del trabajador asesinado" esta madrugada en esa localidad.

Los trabajadores de la 60 exigieron al gremio nacional que "se ponga a la cabeza de estos hechos y adopte las medidas pertinentes en unidad con todos los choferes, ya que los dirigentes tienen la responsabilidad de velar por las condiciones laborales y de seguridad".

La muerte de Barrientos se produjo aproximadamente a las 4.30, cuando una unidad de la línea 620 de la empresa Nueva Idea circulaba por la calle Bernardino Escribano y Cullen, en el kilómetro 41 de la ruta 3, en el barrio Vernazza de la localidad de La Matanza.

En el momento del intento de robo, uno de los pasajeros -policía- dio la voz de alto, ocasión en al cual uno de los asaltantes le disparó a la víctima, informó la justicia.

En el documento de prensa, la UTA abrazó a "la familia de Barrientos" y "se puso a su disposición, luego de un hecho que conmueve y duele a toda la sociedad argentina".

Asimismo, la agrupación "Juan Manuel Palacios", opositora a la conducción nacional de la UTA, que nuclea básicamente a trabajadores de decenas de líneas de la empresa DOTA, también resolvió plegarse a la medida de fuerza.

Las autoridades bonaerenses y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, dialogaban esa tarde en La Plata con las autoridades de la UTA luego del crimen de Barrientos.

Además, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt), que lidera el jefe de La Fraternidad, Omar Maturano, aseguró en un comunicado que "acompaña a los trabajadores de la UTA de la zona oeste bonaerense por la pérdida de un trabajador mientras cumplía con su función laboral", y sostuvo que "el trabajo, que debe dignificar a la familia, se desdibuja y lamenta ante los permanentes hechos de violencia".

Maturano añadió que hoy todos los trabajadores "están de luto", y ratificó que "la seguridad debe intensificarse y las condiciones de trabajo mejorar a diario".

La agresión a Sergio Berni

Sergio Berni fue agredido esta mañana al arribar a la protesta que un grupo de choferes de colectivos realizaba en la localidad de Lomas de Mirados, partido de la Matanza, con motivo del crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado esta madrugada en un asalto.

Berni discusion cohoferes

El ministro de Seguridad bonaerense fue agredido a palazos, piedrazos y golpes de puño por los manifestantes que se concentraban en el cruce de de la avenida Juna Manuel de Rosas y General Paz, donde los compañeros de del colectivero asesinado realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia.

“Mentiroso, renunciá”, fueron algunos de los insultos que le dijeron los distintos compañeros de Barrientos. Cerca de las 12 del mediodía, el ministro de Seguridad bonaerense trató de retirarse junto con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrío.

Luego, el funcionario habló durante unos pocos minutos mientras los choferes lo abucheaban y le arrojaban botellas: “Entiendo perfectamente el problema que están pasando. No hay nadie que esté poniendo la cara. ¿Cómo no voy a entender la bronca de los colectiveros? Pero por eso estoy acá. No me voy a ir hasta que pueda hablar con ellos y encontrar una solución. Vamos a seguir trabajando, no hay soluciones mágicas. Yo no me escondo”, señaló.

Berni terminó con heridas importantes en su rostro e incluso hubo momentos en los que parecía que podía perder el equilibrio como consecuencia de la golpiza.

Personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un cordón contra un paredón para proteger al ministro bonaerense. Mientras el funcionario se encontraba custodiado, algunos choferes le tiraron tomate, tierra y hasta un pañal con materia fecal.

“Estoy acá porque entiendo el problema por el que están pasando, no hay nadie que venga acá, yo estoy acá y pongo la cara, pero necesito hablar con ellos. Yo no salgo corriendo como todos los demás, de acá no me muevo hasta que hable con ellos”, aseguró Berni luego de recomponerse de los golpes.

“Acá hay una cadena de responsabilidades, pero el que siempre está en la calle soy yo”, agregó.

Pese a la resistencia del ministro, a las 12:20 personal de Infantería de la Policía de la Ciudad arrastró por la fuerza a Berni y lo evacuó del lugar. Hubo incluso un forcejeo durante el cual el funcionario cayó al piso.