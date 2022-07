Vacaciones de invierno: 8 juegos clásicos para entretener a los chicos fuera de las pantallas

A todo esto se suma buscar planes que no cuesten mucho dinero y encontrar propuestas lúdicas que no implique estar muchas horas frente a las pantallas, y los juegos clásicos suelen ser una buena alternativa. “Hay juegos y juguetes clásicos, que todos tenemos o hemos tenido en casa, incluso que se pueden pedir prestados a algún tío o abuelo. Es importante que los chicos, aunque los padres no tengan tiempo libre para compartir con ellos durante el día, les acerquen propuestas para estimular su creatividad", explica Cristina G. de Caffaro, Marketing Manager de Vulcanita, tradicional empresa del mundo juguetero que comercializa más de 50 licencias.