El mítico destino del Norte que lo habitan poco más de 200 personas y es lo más tranquilo que existe en el país

Las caminatas por los senderos de los alrededores permiten observar montañas rojizas, ríos que avanzan entre las piedras y diferentes formaciones naturales. El silencio es una de las características que más sobresale en una localidad con apenas unos cientos de habitantes.

También es un destino especialmente atractivo para quienes disfrutan de la fotografía de paisajes. Los contrastes entre los colores de la tierra, las montañas, los caminos y las construcciones sencillas del pueblo ofrecen diferentes postales a lo largo del recorrido.

Otra posibilidad es acercarse a la vida cotidiana de los habitantes. Compartir tiempo con los vecinos permite conocer historias locales y descubrir costumbres que todavía se mantienen alejadas del ritmo de las grandes ciudades.

La gastronomía es otra manera de aproximarse a la cultura de la región, con la posibilidad de probar preparaciones típicas durante la visita. A esto se suma la flora y la fauna autóctonas que sobreviven en un entorno con poca intervención.

En este caso, el atractivo no está en una extensa agenda de actividades, sino en la posibilidad de caminar, observar el paisaje y recorrer un territorio poco modificado por el turismo.

El propio trayecto para llegar forma parte de la experiencia. Los caminos atraviesan montañas, arroyos y sectores de gran altura, por lo que visitar El Angosto también supone una aventura para quienes buscan descubrir lugares poco conocidos del país.

Dónde queda y cómo llegar a El Angosto

El Angosto está ubicado en el departamento de Santa Catalina, en la provincia de Jujuy, en uno de los sectores más septentrionales de la Argentina. Se encuentra incluso más al norte que La Quiaca y muy cerca de la frontera con Bolivia.

Desde San Salvador de Jujuy hay alrededor de 400 kilómetros, aunque la distancia no es el único aspecto que debe considerarse al organizar el viaje. Los últimos tramos presentan condiciones más complejas y requieren mayor precaución.

Para llegar desde la capital provincial, el recorrido comienza por la Ruta Nacional 9 en dirección norte hasta La Quiaca. Desde allí hay que continuar por la Ruta Provincial 5 hasta llegar a La Ciénaga y posteriormente seguir avanzando hacia el norte.

Es en esta última parte donde el trayecto se vuelve más exigente. Según la información de referencia, aparecen arroyos que deben cruzarse, curvas cerradas y caminos que bordean barrancos.

Por las características del terreno, se recomienda realizar el recorrido con un vehículo preparado para este tipo de caminos y, de ser posible, acompañado por un guía local que conozca la zona.

La dificultad para acceder también ayuda a explicar por qué El Angosto mantiene buena parte de su esencia. Lejos de las rutas turísticas más concurridas, este pequeño pueblo jujeño ofrece naturaleza, aislamiento y una calma poco habitual, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan conocer una cara diferente del norte argentino.