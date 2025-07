Valentina Biassi se sumó a la marcha por la Ley de Emergencia en Discapacidad por el futuro su hijo

"La Ley de Emergencia tiene que salir. Yo les pido a los senadores que sepan que detrás de sus decisiones hay un montón de familias que la están pasando muy mal y que necesitan de esta ley", expresó la actriz en declaraciones televisivas.

"Está todo destruido. Hay que aclarar que la discapacidad estaba en emergencia hace mucho tiempo ya. O sea, ya entramos golpeados. Pero ahora está destruyéndose por completo", argumentó en referencia a los magros honorarios que cobran terapeutas y médicos, a lo poco que cubren las obras sociales y a la falta de recursos con los que cuentan las familias tras los recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno, entre otros factores.

"Las escuelas están en peligro de cierre, los hogares, las instituciones. La verdad es que estamos muy preocupados porque las personas con discapacidad la están pasando mal", señaló Bassi antes de agregar que "están perdiendo sus apoyos, están perdiendo las medicaciones, las obras sociales no les autorizan los tratamientos".

"A veces siento que hasta que no tenés un hijo con discapacidad o un amigo o una madre, no lo entendés. Los apoyos se necesitan para hoy. En realidad, los apoyos se necesitan para ayer. Mañana ya es tarde", sentenció la actriz.

"Los aranceles que se les están pagando a los terapeutas, a los transportistas, son bajísimos. Entonces, lo que empieza a pasar es que se van al privado o no atienden y las instituciones están endeudadísimas todas las escuelas especiales, todos los hogares, las instituciones, están todos endeudados haciendo colecta, haciendo rifas para no cerrar. Así no se puede pensar en un futuro para tus hijos, comprando rifas", sentenció la actriz.

"Todos los sectores que están relacionados con la discapacidad están colapsados, están destruidos. Esta ley viene a ordenar adaptando los aranceles a la inflación, pagándole a los trabajadores con discapacidad lo que tienen que trabajar, las pensiones por discapacidad, que está todo descalabrado. Por eso necesitamos que se reordene y que la voten", expresó.

"Esperemos que se apruebe la ley y que no se vete y que haya sensibilidad y sentimientos de humanidad. Insisto, no son decisiones de la Junta de Estado, no son privilegios lo que tienen las personas con discapacidad. Son derechos", concluyó Bassi.