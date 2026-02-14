Reclamaron formalmente que Argentina intervenga en la situación judicial de Agostina Páez

La llegada de su padre aparece como un punto clave para su contención emocional. Mariano Páez llegó a Brasil para acompañarla durante el proceso judicial que atraviesa.

Antes de partir, el hombre habló desde el aeropuerto de Santiago del Estero y definió el episodio como “una pesadilla” para la familia, aunque remarcó que hoy atraviesan un momento de mayor alivio: “Están felices porque están saliendo bien las cosas”.

Mariano emprendió el viaje junto a su pareja y su otra hija, con escala previa en Buenos Aires, desde donde voló a Río de Janeiro. “Tengo una entrevista con el consulado, va a estar todo bien”, expresó.

Consultado sobre el tiempo que permanecerá en Brasil, fue contundente: “Me voy a quedar lo que sea necesario, serán 10 o 15 días”.