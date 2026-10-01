Vecinos de Tigre marcharon tras el femicidio de Aixa y habló su padre: "Me arruinaron la vida"
La joven fue encontrada muerta en su casa de Dique Luján y la Justicia investiga el caso como un femicidio. Su expareja, principal sospechoso, está prófugo.
Familiares, amigos y vecinos de Aixa Dana Mili se movilizaron este jueves en Dique Luján, partido de Tigre, para reclamar justicia por la muerte de la joven de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado el miércoles dentro de su vivienda.
La marcha comenzó frente a la casa ubicada en la zona de 12 de Octubre y 9 de Julio, donde el padre de Aixa encontró a su hija sin vida. Desde allí, familiares, allegados y vecinos recorrieron las calles de la localidad hasta llegar al puente de Dique Luján, en una movilización atravesada por el dolor y el pedido de esclarecimiento del caso.
La investigación quedó en manos de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre y el expediente fue caratulado como femicidio. En paralelo, los investigadores mantienen la búsqueda de Alejandro Daniel Sofía, expareja de Aixa y principal sospechoso del crimen, quien permanece prófugo.
Femicidio en Tigre: el preocupante antecedente de Alejandro Daniel Sofía
El hombre, de 25 años, había sido denunciado anteriormente por episodios de violencia de género relacionados con la joven. Según trascendió durante las últimas horas, Aixa había contado que contaba con una medida perimetral contra su expareja.
La situación generó especial preocupación entre los allegados de la víctima, ya que Sofía había recuperado la libertad meses atrás luego de permanecer detenido en una causa por lesiones y amenazas. Ahora, los investigadores intentan determinar qué ocurrió en las horas previas al hallazgo del cuerpo de Aixa y cuál fue la participación del sospechoso.
Tras conocerse la muerte de la joven, Sofía publicó además un video en sus redes sociales en el que se despedía de familiares y amigos. Luego habría mantenido comunicaciones con personas de su entorno y, desde entonces, continúa siendo buscado por la Policía.
En medio del estupor que provocó el caso, los familiares de Aixa decidieron salir a las calles para hacer visible su reclamo. La movilización tuvo como objetivo exigir que se avance con la investigación y que el responsable de la muerte de la joven sea llevado ante la Justicia.
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