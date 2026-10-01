Vecinos de Tigre marcharon tras el femicidio de Aixa y habló su padre: "Me arruinaron la vida"

Aixa

Tras conocerse la muerte de la joven, Sofía publicó además un video en sus redes sociales en el que se despedía de familiares y amigos. Luego habría mantenido comunicaciones con personas de su entorno y, desde entonces, continúa siendo buscado por la Policía.

En medio del estupor que provocó el caso, los familiares de Aixa decidieron salir a las calles para hacer visible su reclamo. La movilización tuvo como objetivo exigir que se avance con la investigación y que el responsable de la muerte de la joven sea llevado ante la Justicia.